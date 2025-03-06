Челябинский губернатор наградил за боевые подвиги бойцов СВО

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Текслер наградил военных за самоотверженность и мужество
Текслер наградил военных за самоотверженность и мужество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил региональным знаком отличия «За смелость и отвагу» двух военнослужащих, участвующих с в специальной военной операции. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить знаком отличия „За смелость и отвагу“ Исаргакова Романа Робертовича — заместителя командира роты по военно-политической работе роты беспилотных летательных аппаратов. Марадудина Виталия Александровича — начальника отделения кадров войсковой части 93992», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что награды военные из Челябинской области удостоились за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья. Постановление о награждении вступает в силу после его опубликования.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил региональным знаком отличия «За смелость и отвагу» двух военнослужащих, участвующих с в специальной военной операции. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить знаком отличия „За смелость и отвагу“ Исаргакова Романа Робертовича — заместителя командира роты по военно-политической работе роты беспилотных летательных аппаратов. Марадудина Виталия Александровича — начальника отделения кадров войсковой части 93992», — говорится в постановлении. В документе отмечается, что награды военные из Челябинской области удостоились за решительные действия, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья. Постановление о награждении вступает в силу после его опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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