Россия нашла способ сохранить военные базы в Сирии

Москва проявляет готовность инвестировать в экономику Сирии, поддерживая тем самым свое военное влияние и присутствие в регионе, активно добиваясь соглашения о сохранении баз в Тартусе и Латакии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«В феврале Россия предоставила центральному банку Сирии сумму, эквивалентную 23 млн долларов в сирийской валюте. Это продемонстрировало её решимость продолжать сотрудничество с новыми сирийскими властями и сохранить военные базы», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
В то же время Москва категорически отказалась обсуждать возможность выдачи Башара Асада. После утраты власти он и его семья получили убежище на территории России.
Первый официальный контакт между представителями России и Сирии после кадровых изменений в руководстве страны состоялся в конце января, когда в Дамаск прибыла российская делегация. Временный лидер сирийской администрации Ахмед аш-Шараа в состоявшейся беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул о наличии прочных и стратегически важных связей между Сирией и Россией, пишет «Национальная служба новостей».
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