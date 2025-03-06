06 марта 2025

Россия нашла способ сохранить военные базы в Сирии

WSJ: РФ расширит присутствие в Сирии за счет экономической поддержки
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва за счет экономической помощи Сирии планирует сохранить присутствие в регионе
Москва за счет экономической помощи Сирии планирует сохранить присутствие в регионе Фото:

Москва проявляет готовность инвестировать в экономику Сирии, поддерживая тем самым свое военное влияние и присутствие в регионе, активно добиваясь соглашения о сохранении баз в Тартусе и Латакии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«В феврале Россия предоставила центральному банку Сирии сумму, эквивалентную 23 млн долларов в сирийской валюте. Это продемонстрировало её решимость продолжать сотрудничество с новыми сирийскими властями и сохранить военные базы», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. 

В то же время Москва категорически отказалась обсуждать возможность выдачи Башара Асада. После утраты власти он и его семья получили убежище на территории России.

Первый официальный контакт между представителями России и Сирии после кадровых изменений в руководстве страны состоялся в конце января, когда в Дамаск прибыла российская делегация. Временный лидер сирийской администрации Ахмед аш-Шараа в состоявшейся беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул о наличии прочных и стратегически важных связей между Сирией и Россией, пишет «Национальная служба новостей». 

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Москва проявляет готовность инвестировать в экономику Сирии, поддерживая тем самым свое военное влияние и присутствие в регионе, активно добиваясь соглашения о сохранении баз в Тартусе и Латакии. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «В феврале Россия предоставила центральному банку Сирии сумму, эквивалентную 23 млн долларов в сирийской валюте. Это продемонстрировало её решимость продолжать сотрудничество с новыми сирийскими властями и сохранить военные базы», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.  В то же время Москва категорически отказалась обсуждать возможность выдачи Башара Асада. После утраты власти он и его семья получили убежище на территории России. Первый официальный контакт между представителями России и Сирии после кадровых изменений в руководстве страны состоялся в конце января, когда в Дамаск прибыла российская делегация. Временный лидер сирийской администрации Ахмед аш-Шараа в состоявшейся беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул о наличии прочных и стратегически важных связей между Сирией и Россией, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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