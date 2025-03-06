06 марта 2025

В районе ХМАО появится десять новостроек

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки появятся в Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и Сытомино
Новостройки появятся в Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и Сытомино Фото:

В Сургутском районе ХМАО в 2025 году будет сдано десять многоквартирных домов. Такой план перед местной администрацией поставили власти округа.

«В этом году в Сургутском районе появится 10 многоквартирных домов. Такие задачи по вводу жилья перед муниципалитетом поставил округ», — сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Югры.

Новостройки появятся в Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и Сытомино. В последнем — уже сдан дом на 56 квартир, новостройки здесь не строились с 2015 года. Всего в текущем году в Сургутском районе планируется построить не менее 88 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16 тысяч квадратных метров — частные дома.

Власти ХМАО в 2024 году перевыполнили план по вводу жилья. Всего в регионе было построено 975 тысяч жилых квадратных метров. Больше всего введено жилья — в Сургуте, Сургутском районе и Ханты-Мансийске.

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В Сургутском районе ХМАО в 2025 году будет сдано десять многоквартирных домов. Такой план перед местной администрацией поставили власти округа. «В этом году в Сургутском районе появится 10 многоквартирных домов. Такие задачи по вводу жилья перед муниципалитетом поставил округ», — сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Югры. Новостройки появятся в Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном и Сытомино. В последнем — уже сдан дом на 56 квартир, новостройки здесь не строились с 2015 года. Всего в текущем году в Сургутском районе планируется построить не менее 88 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16 тысяч квадратных метров — частные дома. Власти ХМАО в 2024 году перевыполнили план по вводу жилья. Всего в регионе было построено 975 тысяч жилых квадратных метров. Больше всего введено жилья — в Сургуте, Сургутском районе и Ханты-Мансийске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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