06 марта 2025

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта
Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта Фото:

Значительный прогресс достигнут в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. 

«Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению», — цитирует Трампа РИА Новости. 

Ранее НСН сообщала, что на следующей неделе, 12 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины. На встрече планируется обсудить основы мирного соглашения и шестимесячное перемирие в украинском конфликте. Место проведения переговоров — Эр-Рияд или Джидда — пока не определено.

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Значительный прогресс достигнут в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению», — цитирует Трампа РИА Новости.  Ранее НСН сообщала, что на следующей неделе, 12 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины. На встрече планируется обсудить основы мирного соглашения и шестимесячное перемирие в украинском конфликте. Место проведения переговоров — Эр-Рияд или Джидда — пока не определено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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