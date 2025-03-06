Трамп заявил о прогрессе в переговорах по украинскому урегулированию

Значительный прогресс достигнут в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Достигнут хороший прогресс с Украиной и с Россией в последние несколько дней. Будет хорошо привести это к завершению», — цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее НСН сообщала, что на следующей неделе, 12 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины. На встрече планируется обсудить основы мирного соглашения и шестимесячное перемирие в украинском конфликте. Место проведения переговоров — Эр-Рияд или Джидда — пока не определено.
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