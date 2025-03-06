06 марта 2025

Жительница Пермского края обвинила мертвую женщину в убийстве и получила штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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К преступлению женщину подтолкнул брат осужденного
К преступлению женщину подтолкнул брат осужденного Фото:

В Прикамье оштрафовали жительницу Кудымкарского округа, которая решилась на дачу ложных показаний. Она попыталась переложить ответственность за смерть человека на умершую сожительницу одного из осужденных. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба прокуратуры региона.

«Гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Ей назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — написано на сайте ведомства.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Женщина сообщила правоохранителям, что ее показания по делу об убийстве, данные ранее, являются ложными. С этой просьбой к виновной обратился брат осужденного, чтобы родственник вышел на свободу.

URA.RU ранее писало о жительнице Юрлинского округа, которая получила штраф за ложный донос. Полицейским она рассказала об истязаниях, которым подвергается со стороны своего сожителя. А житель Соликамска после ссоры с сестрой обвинил ее в избиении и угрозах убийством. Обман вскрылся позднее.

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В Прикамье оштрафовали жительницу Кудымкарского округа, которая решилась на дачу ложных показаний. Она попыталась переложить ответственность за смерть человека на умершую сожительницу одного из осужденных. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба прокуратуры региона. «Гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Ей назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — написано на сайте ведомства. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Женщина сообщила правоохранителям, что ее показания по делу об убийстве, данные ранее, являются ложными. С этой просьбой к виновной обратился брат осужденного, чтобы родственник вышел на свободу. URA.RU ранее писало о жительнице Юрлинского округа, которая получила штраф за ложный донос. Полицейским она рассказала об истязаниях, которым подвергается со стороны своего сожителя. А житель Соликамска после ссоры с сестрой обвинил ее в избиении и угрозах убийством. Обман вскрылся позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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