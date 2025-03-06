Жительница Пермского края обвинила мертвую женщину в убийстве и получила штраф

В Прикамье оштрафовали жительницу Кудымкарского округа, которая решилась на дачу ложных показаний. Она попыталась переложить ответственность за смерть человека на умершую сожительницу одного из осужденных. Подробностями инцидента поделилась пресс-служба прокуратуры региона.
«Гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Ей назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — написано на сайте ведомства.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Женщина сообщила правоохранителям, что ее показания по делу об убийстве, данные ранее, являются ложными. С этой просьбой к виновной обратился брат осужденного, чтобы родственник вышел на свободу.
URA.RU ранее писало о жительнице Юрлинского округа, которая получила штраф за ложный донос. Полицейским она рассказала об истязаниях, которым подвергается со стороны своего сожителя. А житель Соликамска после ссоры с сестрой обвинил ее в избиении и угрозах убийством. Обман вскрылся позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!