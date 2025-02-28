28 февраля 2025

Пермячка поплатится за донос на сожителя

Суд приговорил жительницу Пермского края к штрафу за ложный донос на сожителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина написала заявление в полицию о якобы совершенном преступлении
Женщина написала заявление в полицию о якобы совершенном преступлении Фото:

Жительница Юрлинского округа (Пермский край) получила штраф размером в 10 тысяч рублей. Она была фигуранткой дела о ложном доносе, которое в итоге дошло до суда. Об этом сообщает Кудымкарский городской суд на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Женщина из-за неприязненных отношений со своим сожителем сообщила в полицию заведомо ложные сведения о якобы совершенном в отношении нее истязании. Во время проверки ей пришлось признаться в этом. Ей предъявили обвинение в совершении преступления. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, однако от дачи показаний отказалась», — рассказали в суде.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Учитывая малолетних детей, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, а также отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд приговорил ее к штрафу. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Соликамска после ссоры с сестрой обвинил ее в избиении и угрозах убийством. Он подал заявление в полицию, но сотрудники выяснили, что мужчина обманул их.

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Жительница Юрлинского округа (Пермский край) получила штраф размером в 10 тысяч рублей. Она была фигуранткой дела о ложном доносе, которое в итоге дошло до суда. Об этом сообщает Кудымкарский городской суд на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Женщина из-за неприязненных отношений со своим сожителем сообщила в полицию заведомо ложные сведения о якобы совершенном в отношении нее истязании. Во время проверки ей пришлось признаться в этом. Ей предъявили обвинение в совершении преступления. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, однако от дачи показаний отказалась», — рассказали в суде. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Учитывая малолетних детей, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, а также отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд приговорил ее к штрафу. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Соликамска после ссоры с сестрой обвинил ее в избиении и угрозах убийством. Он подал заявление в полицию, но сотрудники выяснили, что мужчина обманул их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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