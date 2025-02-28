Пермячка поплатится за донос на сожителя

Жительница Юрлинского округа (Пермский край) получила штраф размером в 10 тысяч рублей. Она была фигуранткой дела о ложном доносе, которое в итоге дошло до суда. Об этом сообщает Кудымкарский городской суд на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Женщина из-за неприязненных отношений со своим сожителем сообщила в полицию заведомо ложные сведения о якобы совершенном в отношении нее истязании. Во время проверки ей пришлось признаться в этом. Ей предъявили обвинение в совершении преступления. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, однако от дачи показаний отказалась», — рассказали в суде.
Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Учитывая малолетних детей, явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, а также отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд приговорил ее к штрафу. Приговор в законную силу не вступил.
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