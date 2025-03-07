«Чек не даем»: в Екатеринбурге «наливайки» игнорируют запрет на ночную торговлю. Фото, видео

В Екатеринбурге пивные магазины продолжают продавать алкоголь по ночам

08 марта 2025 в 07:00 Размер текста - 17 +

Пиво спокойно наливают из кранов на разлив (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбурге большинство торговых точек, расположенных в многоквартирных домах и продающих алкоголь на вынос, игнорируют вступивший в силу с 1 марта новый закон — о запрете продавать спиртное на разлив после 23:00. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший ночью в шести таких заведениях. В пяти из них алкоголь на вынос продали. Сеть «Пив&Ко», магазин на Крауля, 65 (Верх-Исетский район) В «Пив&Ко» выдали чек на покупку пива ночью Фото: Александр Стародумов © URA.RU В пивном магазине на смене было три продавца, просьба продать пиво на разлив не смутила ни одного. Меньше литра продавать отказались, сославшись на наличие 1,5-литровых и литровых бутылок. После оплаты выдали бумажный чек. Сеть «Пивная лавка», магазин на улице Победы, 96 (жилой район Уралмаш) На второй точке также без лишних вопросов налили литр пива из крана — примерно 130 рублей. К пиву продавцы предложили закуски, зажигалку или сигареты. В этом магазине крышку на бутылке покупатель должен закручивать сам. Чек не предложили, хотя кассовый аппарат его напечатал. Сеть «Пив24ной», магазин на улице Ильича, 47 (жилой район Уралмаш) В некоторых магазинах крышку на бутылке необходимо закручивать покупателю Фото: Александр Стародумов © URA.RU В третьем магазине продавщица тоже спокойно налила литровую бутылку тагильского пива за 163 рубля. Крышку к бутылке покупатель должен закручивать сам. На кассе спросили, нужен ли чек, и отдали его. Филиал магазина-бара «Хитрый» на улице Шефская, 91к4 (жилой район Эльмаш) На картах этот алкогольный магазин обозначен как бар. Однако, кроме барной стойки без сидений и полок, забитых высокоградусным спиртным, других атрибутов бара нет. На вопрос журналиста, можно ли приобрести крепкий алкоголь на разлив, как в барах, ответили, что нет. При этом литр пива за 150 рублей продали без вопросов. Спросили, нужна ли крышка для бутылки, а вот чек не предложили. Магазин «7 Кружек» на улице Щорса, 96 (район Южного автовокзала) В магазине «7 Кружек» не дают чеки на ночные покупки Фото: Александр Стародумов © URA.RU Точка продажи алкоголя на разлив позиционирует себя также как вейп-шоп. В этом магазине к кранам заранее прикручены полулитровые бутылки для пива. Так, 0,5 литра светлого нефильтрованного обошлись в 86 рублей. Кассир напечатал чек, но на просьбу выдать его, ответил, что «чек не даем ночью». Сеть «Пивной №1», магазин на проспекте Академика Сахарова, 68 (Академический район) Эта точка продажи алкоголя оказалась единственной, где корреспонденту URA.RU не удалось купить спиртное. В сети график работы точки не обновился, но на двери заблаговременно было вывешено предупреждение о переходе магазина с 1 марта на график работы до 23:00. Правительство Свердловской области выступило с инициативой запретить ночную торговлю алкоголем в магазинах в сентябре 2024 года. Решение прошло через принятие в региональном заксобрании. При этом в кафе и ресторанах круглосуточная продажа алкоголя с возможностью употребления остается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге большинство торговых точек, расположенных в многоквартирных домах и продающих алкоголь на вынос, игнорируют вступивший в силу с 1 марта новый закон — о запрете продавать спиртное на разлив после 23:00. В этом убедился корреспондент URA.RU, побывавший ночью в шести таких заведениях. В пяти из них алкоголь на вынос продали. Сеть «Пив&Ко», магазин на Крауля, 65 (Верх-Исетский район) В пивном магазине на смене было три продавца, просьба продать пиво на разлив не смутила ни одного. Меньше литра продавать отказались, сославшись на наличие 1,5-литровых и литровых бутылок. После оплаты выдали бумажный чек. Сеть «Пивная лавка», магазин на улице Победы, 96 (жилой район Уралмаш) На второй точке также без лишних вопросов налили литр пива из крана — примерно 130 рублей. К пиву продавцы предложили закуски, зажигалку или сигареты. В этом магазине крышку на бутылке покупатель должен закручивать сам. Чек не предложили, хотя кассовый аппарат его напечатал. Сеть «Пив24ной», магазин на улице Ильича, 47 (жилой район Уралмаш) В третьем магазине продавщица тоже спокойно налила литровую бутылку тагильского пива за 163 рубля. Крышку к бутылке покупатель должен закручивать сам. На кассе спросили, нужен ли чек, и отдали его. Филиал магазина-бара «Хитрый» на улице Шефская, 91к4 (жилой район Эльмаш) На картах этот алкогольный магазин обозначен как бар. Однако, кроме барной стойки без сидений и полок, забитых высокоградусным спиртным, других атрибутов бара нет. На вопрос журналиста, можно ли приобрести крепкий алкоголь на разлив, как в барах, ответили, что нет. При этом литр пива за 150 рублей продали без вопросов. Спросили, нужна ли крышка для бутылки, а вот чек не предложили. Магазин «7 Кружек» на улице Щорса, 96 (район Южного автовокзала) Точка продажи алкоголя на разлив позиционирует себя также как вейп-шоп. В этом магазине к кранам заранее прикручены полулитровые бутылки для пива. Так, 0,5 литра светлого нефильтрованного обошлись в 86 рублей. Кассир напечатал чек, но на просьбу выдать его, ответил, что «чек не даем ночью». Сеть «Пивной №1», магазин на проспекте Академика Сахарова, 68 (Академический район) Эта точка продажи алкоголя оказалась единственной, где корреспонденту URA.RU не удалось купить спиртное. В сети график работы точки не обновился, но на двери заблаговременно было вывешено предупреждение о переходе магазина с 1 марта на график работы до 23:00. Правительство Свердловской области выступило с инициативой запретить ночную торговлю алкоголем в магазинах в сентябре 2024 года. Решение прошло через принятие в региональном заксобрании. При этом в кафе и ресторанах круглосуточная продажа алкоголя с возможностью употребления остается.