Жителей ХМАО зовут на подработку с зарплатой более 180 тысяч рублей

В Югре соискатели, которые ищут дополнительный заработок, могут устроиться на вакансии с неполным днем или гибким графиком. По данным аналитиков HH.ru, дополнительный доход на позиции водителя может достигать 182 тысяч рублей.
«В ХМАО на начало 2025 года наибольший дополнительный доход может зарабатывать соискатель на позиции водителя, так как работа предполагает свободный график. В среднем кандидат может рассчитывать на зарплату в 182,1 тысячи рублей», — сообщили эксперты. При этом отмечается, что за год доходы курьеров выросли на 53%.
Также в топ высокооплачиваемых вакансий без опыта вошли курьеры (152,8 тысячи рублей), врачи (80 тысяч рублей) и повара (75 тысяч рублей). Замыкают список упаковщики со средней зарплатой в 64,2 тысячи рублей. Эксперты отметили, что доход последних за год упал на треть.
В Югре водители и курьеры традиционно пользуются высоким спросом, что позволяет им рассчитывать на заработные платы значительно выше среднего по региону. В начале года их средняя зарплата составляла 155 тысяч рублей.
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