В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

Детям участников СВО, сиротам и детям без попечения родителей положены бесплатные путевки в летние лагеря. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.
«Дети-сироты и несовершеннолетние без попечения родителей имеют приоритетное право на бесплатный отдых в детских лагерях. Также гарантированное право на бесплатные путевки предоставляется детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — рассказала РИА Новости Стенякина.
Депутат отметила, что региональные власти самостоятельно устанавливают дополнительные льготные категории. Как правило, в них входят дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, дети беженцев, пострадавшие от противоправных действий или техногенных аварий, а также дети родителей с инвалидностью.
Отличники, победители олимпиад и соревнований, общественные активисты могут претендовать на бесплатные путевки в федеральные лагеря «Артек», «Смена», «Орлёнок» и «Океан». Стенякина рекомендует не откладывать подачу заявлений, так как списки формируются заранее. К концу весны бесплатные путевки на летний сезон уже будут распределены.
В Госдуме ранее попросили снизить стоимость перелетов для многодетных семей. В документе предлагается снизить стоимость билетов как для детей, так и для родителей при поездках на оздоровительный отдых и обратно. По мнению депутатов, высокая стоимость билетов затрудняет доступность оздоровительного отдыха для семей с детьми и негативно сказывается на развитии детского туризма, пишет «Национальная служба новостей».
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