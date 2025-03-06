06 марта 2025

Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина

© Служба новостей «URA.RU»
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По приблизительным оценкам, правительству США принадлежит примерно 200 тысяч биткоинов
По приблизительным оценкам, правительству США принадлежит примерно 200 тысяч биткоинов Фото:

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткоинов. Об этом рассказал инвестор, сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс.

«Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Он будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. <...> Это не будет стоить налогоплательщикам ни цента», — написал Дэвид Сакс в соцсети X.

Несколькими днями ранее, когда Трамп только анонсировал свое решение, цена на биткоины резко взлетела вверх, передает телеканал 360. Сейчас в Белом доме готовятся провести первый в истории страны саммит по криптовалютам, сообщает RT.

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткоинов. Об этом рассказал инвестор, сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс. «Всего несколько минут назад президент Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Он будет формироваться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в рамках уголовного или гражданского судопроизводства по конфискации активов. <...> Это не будет стоить налогоплательщикам ни цента», — написал Дэвид Сакс в соцсети X. Несколькими днями ранее, когда Трамп только анонсировал свое решение, цена на биткоины резко взлетела вверх, передает телеканал 360. Сейчас в Белом доме готовятся провести первый в истории страны саммит по криптовалютам, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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