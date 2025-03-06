Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным при наступлении подходящих условий. Об этом сообщают СМИ.
«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент, — сказал Макрон. — Так что ответ на этот вопрос — да», — отметил французский лидер, передает ТАСС.
Макрон считает, что перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. По его словам, Россия представляет угрозу для Франции и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В Совбезе считают, что Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.