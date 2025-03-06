06 марта 2025

Макрон готов к диалогу с Путиным при определенных условиях

Макрон заявил, что готов к переговорам с Путиным в подходящий момент
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон согласится разговаривать с Путиным при согласии партнеров
Макрон согласится разговаривать с Путиным при согласии партнеров Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным при наступлении подходящих условий. Об этом сообщают СМИ.

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент, — сказал Макрон. — Так что ответ на этот вопрос — да», — отметил французский лидер, передает ТАСС.

Макрон считает, что перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. По его словам, Россия представляет угрозу для Франции и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В Совбезе считают, что Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном».

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным при наступлении подходящих условий. Об этом сообщают СМИ. «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент, — сказал Макрон. — Так что ответ на этот вопрос — да», — отметил французский лидер, передает ТАСС. Макрон считает, что перемирие на Украине не может быть построено любой ценой и не может закончиться капитуляцией Киева. По его словам, Россия представляет угрозу для Франции и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В Совбезе считают, что Макрон сам не представляет большой угрозы и является «Микроном».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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