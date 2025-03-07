Министр обороны Британии: Европа делает то, что хотели США

Европа откликнулась на давние призывы США усилить поддержку Украины и повысить расходы на оборону. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, ЕС сейчас берет на себя ведущую роль в этих вопросах.
«Вы [США] призвали Европу активизироваться. Вы призвали нас активизироваться в отношении Украины, расходов на оборону, европейской безопасности. И я говорю вам, что мы активизировались, активизируемся и будем активизироваться дальше. Европа делает то, что вы хотели», — отметил Хили, его слова приводит издание Politico.
Премьер-министр Британии Кир Стармер в феврале 2025 года объявил о планах довести расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году, что стало частью обещанного усиления военного потенциала страны. После встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским в Лондоне Стармер сообщил, что Великобритания готова направить войска в Киев в составе миротворческих сил для поддержки заключения мирного соглашения с Россией.
Ранее руководители стран-членов Европейского Союза приняли решение о временной приостановке разработки предложения о новом пакете военной поддержки Украине. Он оценивается в 20 миллиардов евро. Это решение было обусловлено вето, наложенным Венгрией. В связи с этим в окончательной версии документа, который был предложен к обсуждению странами ЕС, был исключен раздел, касающийся новых объемов военных поставок для Украины.
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