Агентство по международному развитию (USAID) выделило около пяти миллиардов долларов на организацию «майдана» на Украине и более 35 млрд в период СВО. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.
«Только по линии USAID на организацию „майдана“ было выделено как минимум пять млрд долларов», — отметил Шевцов в интервью изданию «Известия». Он подчеркнул, что в соответствии с официальным отчетом USAID, за период проведения специальной военной операции киевский режим получил от данного агентства почти 35 млрд долларов.
Помимо прямой финансовой помощи, Алексей Шевцов также раскритиковал методы, используемые глобалистами для продвижения своих интересов. По его словам, под прикрытием защиты демократии и поддержки неправительственных организаций (НПО) фактически происходит вмешательство во внутренние дела стран и продвижение интересов иностранных агентов влияния.
Майдан — основная площадь столицы Украины, Киева, стала местом массовых собраний сторонников евроинтеграции 21 ноября 2013 года, вследствие объявления правительства о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Со временем площадь превратилась в центр ожесточенных столкновений между силами безопасности и радикально настроенными группами, что привело к многочисленным жертвам. В феврале 2014 года Верховная Рада Украины освободила Виктора Януковича от должности президента, после чего он был вынужден уехать из страны. Вскоре после этого Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был избран президентом. Новое руководство страны обвинило Януковича и членов спецподразделения МВД «Беркут» в ответственности за гибель более 100 человек, однако они отрицали свое участие в данных событиях.
USAID — это независимое агентство в структуре американского правительства, которое занимается предоставлением гуманитарной и экономической помощи другим странам. Президент США Дональд Трамп ранее ввел мораторий на деятельность организации сроком на 90 дней. USAID долгое время критиковалось за использование своих программ в качестве инструментов для проведения «цветных революций» в различных уголках мира. После приостановки работы агентства стало известно, что оно занималось финансирование украинских СМИ. Кроме того, агентство инвестировало более 100 тысяч долларов в поддержку украинской антикоррупционной телепрограммы «Наші гроші», которая потенциально могла повлиять на результаты президентских выборов на Украине в 2019 году.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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