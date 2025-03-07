В США озвучили приоритетные для отмены санкции против России

Иностранный бизнес в России, представленный Американской торговой палатой (AmCham Russia), призывает США к смягчению санкций. По словам главы и исполнительного директора AmCham Russia Роберта Эйджи, наиболее актуальным является отмена запретов на обслуживание западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в Россию.
«В первую очередь, мы просим снятия санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов. Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане», — подчеркнул Эйджи в интервью РБК.
По его словам, снятие ограничений должно улучшить условия для граждан и облегчить международные перевозки. Он уточнил, что AmCham Russia совместно с Франко-российской торгово-промышленной палатой активно работает над решением этого вопроса.
Вторым приоритетом для бизнеса является снятие запрета на новые инвестиции в Россию, введенного администрацией США весной 2022 года. Эйджи отметил, что многие компании готовы расширять свое производство на российском рынке, но действующие ограничения мешают этому процессу. Также главы AmCham Russia обозначил необходимость снятия санкций с российских банков. Это поможет решить проблемы с трансграничными платежами и снизить стоимость ведения бизнеса как для американских, так и для российских компаний. Роберт Эйджи указал, что действующие ограничения значительно увеличили затраты на ведение бизнеса.
Также бизнес-сообщество выступает за отмену ограничений на поставку товаров, относящихся к предметам роскоши, включая косметику. По словам Эйджи, данные санкции — странные, так как они привели к потере доли рынка для многих компаний в этом сегменте.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США готовы обсуждать отмену части санкций против России. По его словам, также администрация президента США Дональда Трампа готова обсудить отмену ограничений в энергетической сфере.
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