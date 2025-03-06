Заводчане КМЗ поздравили коллег с 8 Марта
Работники АО «Курганмашзавод» необычным способом поздравили коллег с 8 Марта. В преддверии Женского дня мужчины выстроились в восьмерку в одном из цехов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Мужчины из самых разных заводских подразделений шлют теплые поздравления милым коллегам. Смотрите в нашем ролике», — сообщается в telegram-канале завода.
В прошлом году заводчане поздравляли коллег стихами. В видеообращении они отмечали, что женщины их вдохновляют и без них было бы сложно добиться каких-то высот. Также заводчанкам перед 8 Марта выдавали премии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!