06 марта 2025

Сотрудники Курганмашзавода выстроились восьмеркой в честь Женского дня. Видео

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Заводчане КМЗ поздравили коллег с 8 Марта
Заводчане КМЗ поздравили коллег с 8 Марта Фото:

Работники АО «Курганмашзавод» необычным способом поздравили коллег с 8 Марта. В преддверии Женского дня мужчины выстроились в восьмерку в одном из цехов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Мужчины из самых разных заводских подразделений шлют теплые поздравления милым коллегам. Смотрите в нашем ролике», — сообщается в telegram-канале завода. 

В прошлом году заводчане поздравляли коллег стихами. В видеообращении они отмечали, что женщины их вдохновляют и без них было бы сложно добиться каких-то высот. Также заводчанкам перед 8 Марта выдавали премии.

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Работники АО «Курганмашзавод» необычным способом поздравили коллег с 8 Марта. В преддверии Женского дня мужчины выстроились в восьмерку в одном из цехов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «Мужчины из самых разных заводских подразделений шлют теплые поздравления милым коллегам. Смотрите в нашем ролике», — сообщается в telegram-канале завода.  В прошлом году заводчане поздравляли коллег стихами. В видеообращении они отмечали, что женщины их вдохновляют и без них было бы сложно добиться каких-то высот. Также заводчанкам перед 8 Марта выдавали премии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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