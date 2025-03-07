Подарок от Солнца: ждать ли магнитной бури в праздник 8 марта 2025 года

В последнее время магнитные бури стали частым явлением, и многих волнует, не испортят ли они праздник 8 марта. Что ждать в этот день метеозависимым — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные на начало марта 2025 года
В конце февраля и начале марта 2025 года на Солнце произошли мощные вспышки и выбросы плазмы. Некоторые из этих выбросов направились к Земле, вызвав возмущение магнитосферы в начале марта. Сейчас солнечная активность немного снизилась, но ученые предупреждают, что новые магнитные бури все еще возможны.
Прогноз магнитных бурь на 8 марта 2025 года
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН считают, что 8 марта, скорее всего, обойдется без сильной магнитной бури. Вероятность, что всё будет спокойно, — 45%. Небольшие колебания возможны (40%), а вот шанс настоящей бури — всего 12%.
В течение дня магнитное поле Земли будет становиться чуть активнее. Утром будет тихо, а к ночи активность поднимется. На следующий день, 9 марта, ожидается уже более заметное «волнение» — четыре балла.
Геомагнитная активность в марте 2025 года
Март 2025 года ожидается нестабильным с точки зрения геомагнитной активности. После относительно спокойных первых дней месяца, с 6 по 8 марта, ситуация может измениться. В этот период, по прогнозам, будет спокойно, но уже с 10 по 15 марта ожидается возмущение магнитосферы. Некоторое улучшение обстановки может произойти 13 марта.
В дальнейшем, с 16 по 26 марта, прогнозируется длительный период спокойной геомагнитной обстановки, что будет благоприятным для метеозависимых людей. Однако, 27 марта ученые предупреждают о возможной магнитной буре, а на следующий день, 28 марта, ожидается вновь возмущенная магнитосфера. К концу месяца, в последние дни марта, ситуация, по предварительным прогнозам, должна стабилизироваться.
Кому могут навредить магнитные бури
Ученые пока спорят, влияют ли магнитные бури на здоровье людей. Однако некоторые люди, особенно метеозависимые, чувствуют себя хуже, когда «штормит» на Солнце.
Что может беспокоить:
- Головные боли: Может возникать головная боль различной интенсивности, вплоть до мигрени. Также возможно головокружение.
- Перепады давления: Артериальное давление может нестабильно меняться, повышаясь или понижаясь.
- Общее недомогание: Часто наблюдается слабость, повышенная утомляемость, сонливость.
- Обострение хронических заболеваний: В первую очередь, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, но могут обостряться и другие хронические болезни.
- Изменения настроения: Может появляться беспричинная тревожность, раздражительность, подавленность.
- Боли в суставах и теле. Некоторых людей беспокоят боли в суставах, ломота в теле, а так же боль в местах старых переломов
- Проблемы со сном: Может возникать как бессонница, так и, наоборот, повышенная сонливость.
- Психическое состояние: Возможно обострение имеющихся психических расстройств.
Кто в зоне риска:
- Метеозависимые. Те, кто реагирует на перемену погоды.
- Люди с хроническими заболеваниями. Особенно сердечно-сосудистыми (гипертония, ишемическая болезнь сердца и т.д.) и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
- Пожилые люди. Их организм более чувствителен к любым изменениям.
- Люди с расстройствами психики.
- Беременные.
- Младенцы.
Что делать при магнитных бурях
Если вы относитесь к числу метеозависимых людей, нужно заранее подготовиться к возможным магнитным бурям:
- Следите за прогнозами. Будьте в курсе геомагнитной обстановки, чтобы вовремя принять меры.
- Принимайте лекарства. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно принимайте препараты, прописанные врачом.
- Контролируйте давление. Регулярно измеряйте артериальное давление, особенно за несколько дней до и после предполагаемой магнитной бури.
- Больше отдыхайте. Избегайте переутомления, стрессов, высыпайтесь.
- Правильно питайтесь. Откажитесь от тяжелой, жирной пищи, алкоголя. Пейте больше воды.
- Проводите время на свежем воздухе. Прогулки помогут улучшить самочувствие.
Впрочем, прогноз геомагнитной обстановки может меняться очень быстро. Солнечная активность — явление непредсказуемое, поэтому ситуация может измениться буквально за несколько часов. Так что нужно следить за прогнозами.
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