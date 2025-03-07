Что такое День жен-мироносиц, которым хотят заменить 8 Марта

Союз православных женщин хочет заменить 8 Марта на День жен-мироносиц
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В России предложили заменить 8 Марта на православный праздник
В России предложили заменить 8 Марта на православный праздник Фото:
новость из сюжета
Россияне готовятся отметить 8 Марта

В России предложили заменить празднование Международного женского дня на День жен-мироносиц. С инициативой выступил Союз православных женщин. По мнению сопредседателя организации и члена Общественной палаты РФ Натальи Дмитриевской, праздник обладает значительной исторической ценностью, отражает роль женщины и заслуживает популяризации. Что такое День жен-мироносиц — в материале URA.RU.

В России предложили заменить 8 Марта на другой праздник

Сопредседатель Союза православных женщин Дмитриевская предложила заменить празднование 8 Марта на День жен-мироносиц. Она подчеркнула, что данный женский праздник является православным. По мнению Натальи Дмитриевской, он заслуживает более широкого признания и должен стать государственным праздником.

Союз православных женщин считает именно День жен-мироносиц своим праздником. Однако член Общественной палаты РФ уточнила, что лишний повод поздравить женщин 8 Марта — это всегда хорошо, несмотря на исторические корни этого праздника.

Что такое День жен-мироносиц

День жен-мироносиц отмечается в православии во второе воскресенье после Пасхи. Священники поздравляют всех женщин в храмах, подчеркивая важность женского служения и их роли как первых свидетелей воскресения Христа. В 2025 году этот праздник приходится на 4 мая.

Кто такие жены-мироносицы

Согласно библейским текстам, жены-мироносицы представляют собой группу женщин, посвятивших свою жизнь служению Иисусу Христу. В Священном Писании указаны имена семи из них, однако общее количество таких женщин было значительно больше. Большинство мироносиц обладали огромными богатствами и оказывали поддержку Христу и его апостолам, предоставляя им свои средства и ресурсы.

Миро — ароматическое масло, которое, согласно древнееврейским традициям, использовалось для намазывания тела усопшего. "Мироносицами" называют женщин, принесших миро для проведения погребальных обрядов.

Жены-мироносицы, в первую очередь, ассоциируются с Марией Магдалиной, которая до встречи с Христом вела грешную жизнь и была одержима бесами. После исцеления она покаялась и стала преданной ученицей Иисуса, активно проповедуя Евангелие. Мария Магдалина была первой, кому явился воскресший Христос, она считается равноапостольной.

Среди жен-мироносиц также упоминаются Мария Клеопова, мать евангелиста Матфея, и сестры Мария и Марфа, родные сестры Лазаря, которого Иисус воскресил. Эти женщины следовали за Христом, поддерживая его в трудные времена, включая момент распятия. Жены-мироносицы стали символом христианской любви и заботы о человеке, олицетворяя верность и преданность в самые тяжелые моменты.

Традиции праздника

В День жен-мироносиц традиционно чествуют и одаривают цветами всех значимых женщин в жизни: мам, бабушек, тетей, сестер, жен, дочерей и подруг. В этот день каждая из них становится именинницей.

В прошлом этот праздник был известен как «бабья братчина» или «бабья неделя». Название «бабья» пошло от того, что празднование было исключительно женским делом, мужчинам даже не разрешалось участвовать в подготовке. В канун мероприятия женщины выбирали место для торжеств и отправлялись по дворам собирать яйца и кур для основных блюд пиршества. Также девушки в этот день выбирали себе куму — душевную подругу на будущее. Они обменивались подарками.

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В России предложили заменить празднование Международного женского дня на День жен-мироносиц. С инициативой выступил Союз православных женщин. По мнению сопредседателя организации и члена Общественной палаты РФ Натальи Дмитриевской, праздник обладает значительной исторической ценностью, отражает роль женщины и заслуживает популяризации. Что такое День жен-мироносиц — в материале URA.RU. В России предложили заменить 8 Марта на другой праздник Сопредседатель Союза православных женщин Дмитриевская предложила заменить празднование 8 Марта на День жен-мироносиц. Она подчеркнула, что данный женский праздник является православным. По мнению Натальи Дмитриевской, он заслуживает более широкого признания и должен стать государственным праздником. Союз православных женщин считает именно День жен-мироносиц своим праздником. Однако член Общественной палаты РФ уточнила, что лишний повод поздравить женщин 8 Марта — это всегда хорошо, несмотря на исторические корни этого праздника. Что такое День жен-мироносиц День жен-мироносиц отмечается в православии во второе воскресенье после Пасхи. Священники поздравляют всех женщин в храмах, подчеркивая важность женского служения и их роли как первых свидетелей воскресения Христа. В 2025 году этот праздник приходится на 4 мая. Кто такие жены-мироносицы Согласно библейским текстам, жены-мироносицы представляют собой группу женщин, посвятивших свою жизнь служению Иисусу Христу. В Священном Писании указаны имена семи из них, однако общее количество таких женщин было значительно больше. Большинство мироносиц обладали огромными богатствами и оказывали поддержку Христу и его апостолам, предоставляя им свои средства и ресурсы. Жены-мироносицы, в первую очередь, ассоциируются с Марией Магдалиной, которая до встречи с Христом вела грешную жизнь и была одержима бесами. После исцеления она покаялась и стала преданной ученицей Иисуса, активно проповедуя Евангелие. Мария Магдалина была первой, кому явился воскресший Христос, она считается равноапостольной. Среди жен-мироносиц также упоминаются Мария Клеопова, мать евангелиста Матфея, и сестры Мария и Марфа, родные сестры Лазаря, которого Иисус воскресил. Эти женщины следовали за Христом, поддерживая его в трудные времена, включая момент распятия. Жены-мироносицы стали символом христианской любви и заботы о человеке, олицетворяя верность и преданность в самые тяжелые моменты. Традиции праздника В День жен-мироносиц традиционно чествуют и одаривают цветами всех значимых женщин в жизни: мам, бабушек, тетей, сестер, жен, дочерей и подруг. В этот день каждая из них становится именинницей. В прошлом этот праздник был известен как «бабья братчина» или «бабья неделя». Название «бабья» пошло от того, что празднование было исключительно женским делом, мужчинам даже не разрешалось участвовать в подготовке. В канун мероприятия женщины выбирали место для торжеств и отправлялись по дворам собирать яйца и кур для основных блюд пиршества. Также девушки в этот день выбирали себе куму — душевную подругу на будущее. Они обменивались подарками.
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