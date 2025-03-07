Завершены работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239»

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Работа по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершена спустя месяц
Работа по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239» завершена спустя месяц Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Специалисты завершили разделку кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия, опередив первоначальные сроки на месяц. Работы, начавшиеся с откачки мазута и демонтажа надстройки, закончились полной утилизацией судна без загрязнения акватории Черного моря. Об этом сообщил Минтранс России.

«Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца», — говорится в telegram-канале министерства. Согласно первоначальному плану, было предусмотрено, что работы займут два месяца.

Разделка танкера началась 31 января с резки переходного мостика, после чего была демонтирована вся надстройка, включая внутренние помещения. Затем специалисты приступили к самому сложному этапу — разделке подводной части, для чего судно постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. До начала утилизации с танкера вывезли более 1,4 тысяч тонн мазута и топлива. К 17 января на судне восстановили оборудование для откачки, провели подогрев мазута и завершили работы раньше срока — до конца января. Все резервуары зачистили, чтобы исключить риск загрязнения моря.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море было выброшено 9,2 тысячи тонн мазута. На место происшествия прибыли тысячи волонтеров, чтобы оказать помощь в ликвидации разлива. В январе специалисты начали откачивать нефтепродукты, оставшиеся внутри танкеров. Отмечалось, что севшее на мель судно будет демонтировано к концу марта 2025 года.

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Специалисты завершили разделку кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия, опередив первоначальные сроки на месяц. Работы, начавшиеся с откачки мазута и демонтажа надстройки, закончились полной утилизацией судна без загрязнения акватории Черного моря. Об этом сообщил Минтранс России. «Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца», — говорится в telegram-канале министерства. Согласно первоначальному плану, было предусмотрено, что работы займут два месяца. Разделка танкера началась 31 января с резки переходного мостика, после чего была демонтирована вся надстройка, включая внутренние помещения. Затем специалисты приступили к самому сложному этапу — разделке подводной части, для чего судно постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. До начала утилизации с танкера вывезли более 1,4 тысяч тонн мазута и топлива. К 17 января на судне восстановили оборудование для откачки, провели подогрев мазута и завершили работы раньше срока — до конца января. Все резервуары зачистили, чтобы исключить риск загрязнения моря. В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море было выброшено 9,2 тысячи тонн мазута. На место происшествия прибыли тысячи волонтеров, чтобы оказать помощь в ликвидации разлива. В январе специалисты начали откачивать нефтепродукты, оставшиеся внутри танкеров. Отмечалось, что севшее на мель судно будет демонтировано к концу марта 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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