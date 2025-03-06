Жога взял на работу в полпредство героя СВО, окончившего путинскую программу

Участник программы «Время героев» Александр Загайнов, проходивший стажировку в структурах уральской исполнительной власти, занял пост главного советника в департаменте по вопросам внутренней политики полпредства УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«В полпредстве Александр Загайнов будет курировать и контролировать проведение на территории регионов Уральского федерального округа кадровых программ для участников СВО, которые сейчас реализуются по поручению президента России. Кроме того, он возьмет на себя часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь», — прокомментировал назначение полпред Артем Жога.
Загайнов родился в городе Семипалатинске (Казахстан), окончил Новосибирское высшее военное командное училище, также учился в ТюмГУ, Общевойсковой академии ВС РФ и РАНХиГСе. Участвовал в спецоперации и был награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами и медалью «За отвагу».
В 2024 году Загайнов стал участником программы «Время героев», которая была запущена по поручению Путина — для формирования новой политической элиты из числа военных. Он проходил стажировку в администрации Екатеринбурга, свердловском правительстве и полпредстве УрФО. Наставником Загайнова был секретарь Генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.
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