Соучастнику челябинского мэра-убийцы отказали в освобождении из СИЗО

Сын депутата Брединского района Челябинской области Дмитрия Брухаля, Андрей, обвиняемый в зверском убийстве местной жительницы, пытался оспорить срок в СИЗО. Суд отказал ему в освобождении, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
По делу об убийстве женщины вместе с Брухалем проходят его отец и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский. По версии следствия, вечером 23 февраля троица, отметив День защитника Отечества, решила похитить из дома Гульназ Валееву. Они силой загрузили женщину в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули около дороги Кизильское — Бреды — Мариинский.
После задержания в отношении Рудского и Брухалей возбудили уголовные дела по пп. «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). Мужчин проверяют на причастность к другим убийствам.
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