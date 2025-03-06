06 марта 2025

Соучастнику челябинского мэра-убийцы отказали в освобождении из СИЗО

Сын челябинского депутата, обвиняемый в зверском убийстве, остался в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Брухаль остался в изоляции
Андрей Брухаль остался в изоляции Фото:
новость из сюжета
Глава челябинского села и депутат задержаны за жестокое убийство женщины

Сын депутата Брединского района Челябинской области Дмитрия Брухаля, Андрей, обвиняемый в зверском убийстве местной жительницы, пытался оспорить срок в СИЗО. Суд отказал ему в освобождении, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

По делу об убийстве женщины вместе с Брухалем проходят его отец и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский. По версии следствия, вечером 23 февраля троица, отметив День защитника Отечества, решила похитить из дома Гульназ Валееву. Они силой загрузили женщину в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули около дороги Кизильское — Бреды — Мариинский.

После задержания в отношении Рудского и Брухалей возбудили уголовные дела по пп. «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). Мужчин проверяют на причастность к другим убийствам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын депутата Брединского района Челябинской области Дмитрия Брухаля, Андрей, обвиняемый в зверском убийстве местной жительницы, пытался оспорить срок в СИЗО. Суд отказал ему в освобождении, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. По делу об убийстве женщины вместе с Брухалем проходят его отец и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский. По версии следствия, вечером 23 февраля троица, отметив День защитника Отечества, решила похитить из дома Гульназ Валееву. Они силой загрузили женщину в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули около дороги Кизильское — Бреды — Мариинский. После задержания в отношении Рудского и Брухалей возбудили уголовные дела по пп. «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). Мужчин проверяют на причастность к другим убийствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...