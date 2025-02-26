Чиновник и депутат, убившие женщину под Челябинском, могут быть причастны к другим смертям

Сестра зверски убитой под Челябинском женщины сообщила о других жертвах
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Гульсум намерена добиваться пожизненного заключения для убийц сестры
Гульсум намерена добиваться пожизненного заключения для убийц сестры Фото:

Подозреваемые в зверском убийстве 46-летней жительницы Челябинской области Гульназ Валеевой могут быть виновны в других смертях. Об этом сообщила сестра погибшей Гульсум. Валееву 23 февраля с особой жестокостью убили глава поселка Рымникский Брединского района Дмитрий Рудский, депутат Александр Брухаль и его сын Андрей.

«На их совести есть еще погибшие. Женщина живет в Бредах, ее дочь погибла три года назад, еще ДТП со смертельным исходом по вине Андрея Брухаля — все это покрывает наша брединская полиция», — сообщила Гульсум, пишет «Газета.ру».

Александр Брухаль за несколько дней до расправы угрожал Валеевой. Гульсум тоже намекал на большие проблемы, сообщила она. «Сын Андрей не давал покоя, травил, всячески оскорблял беспричинно. <…> Они считают, кто под них не стелится, не имеет права жить», — сообщила женщина. Она намерена добиваться пожизненного заключения для задержанных.

Рудский, Александр Брухаль и его сын Андрей убили Валееву вечером 23 февраля. Они силой затолкали женщину в машину и вывезли в поселок Морозовка, где привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а потом зарезали. Уже мертвой ее выкинули в районе Пряткина.

Подозреваемых задержали 25 февраля. Им предъявлено обвинение по статьям за похищение человека и убийство с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Все трое заключены под стражу до 24 апреля 2025 года.

Конфликт между Рудским и Валеевой начался еще со школьных времен. После школы она переехала в Екатеринбург, но недавно вернулась в село и купила дом. Что известно о подозреваемых — в материале на URA.RU. 

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Подозреваемые в зверском убийстве 46-летней жительницы Челябинской области Гульназ Валеевой могут быть виновны в других смертях. Об этом сообщила сестра погибшей Гульсум. Валееву 23 февраля с особой жестокостью убили глава поселка Рымникский Брединского района Дмитрий Рудский, депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. «На их совести есть еще погибшие. Женщина живет в Бредах, ее дочь погибла три года назад, еще ДТП со смертельным исходом по вине Андрея Брухаля — все это покрывает наша брединская полиция», — сообщила Гульсум, пишет «Газета.ру». Александр Брухаль за несколько дней до расправы угрожал Валеевой. Гульсум тоже намекал на большие проблемы, сообщила она. «Сын Андрей не давал покоя, травил, всячески оскорблял беспричинно. <…> Они считают, кто под них не стелится, не имеет права жить», — сообщила женщина. Она намерена добиваться пожизненного заключения для задержанных. Рудский, Александр Брухаль и его сын Андрей убили Валееву вечером 23 февраля. Они силой затолкали женщину в машину и вывезли в поселок Морозовка, где привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а потом зарезали. Уже мертвой ее выкинули в районе Пряткина. Подозреваемых задержали 25 февраля. Им предъявлено обвинение по статьям за похищение человека и убийство с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Все трое заключены под стражу до 24 апреля 2025 года. Конфликт между Рудским и Валеевой начался еще со школьных времен. После школы она переехала в Екатеринбург, но недавно вернулась в село и купила дом. Что известно о подозреваемых — в материале на URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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