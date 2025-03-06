06 марта 2025

Каждый четвертый пермяк знает, насколько опасно забыть поздравить жену 8 Марта

SuperJob: 25% пермяков знают, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
31% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах
31% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах Фото:
новость из сюжета
Россияне готовятся отметить 8 Марта

Каждый четвертый мужчина в Перми знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

«25% пермяков уверены, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы. При этом 14% жительниц краевой столицы признались, что отсутствие поздравлений в эти даты действительно их расстроит. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как выяснилось, для горожанок не имеют особого значения», — пояснили аналитики.

В целом, 44% мужчин и 31% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. В их число входят: День рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в преддверии Международного женского дня спрос на цветы вырос на 20–50%, при этом цены увеличились в диапазоне от 20 до 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили участники рынка. В списке предпраздничных продаж лидируют тюльпаны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый четвертый мужчина в Перми знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. «25% пермяков уверены, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы. При этом 14% жительниц краевой столицы признались, что отсутствие поздравлений в эти даты действительно их расстроит. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как выяснилось, для горожанок не имеют особого значения», — пояснили аналитики. В целом, 44% мужчин и 31% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. В их число входят: День рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в преддверии Международного женского дня спрос на цветы вырос на 20–50%, при этом цены увеличились в диапазоне от 20 до 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили участники рынка. В списке предпраздничных продаж лидируют тюльпаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...