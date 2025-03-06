Каждый четвертый пермяк знает, насколько опасно забыть поздравить жену 8 Марта

Каждый четвертый мужчина в Перми знает, насколько опасно забыть поздравить жену с 8 Марта. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.
«25% пермяков уверены, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы. При этом 14% жительниц краевой столицы признались, что отсутствие поздравлений в эти даты действительно их расстроит. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как выяснилось, для горожанок не имеют особого значения», — пояснили аналитики.
В целом, 44% мужчин и 31% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. В их число входят: День рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в преддверии Международного женского дня спрос на цветы вырос на 20–50%, при этом цены увеличились в диапазоне от 20 до 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили участники рынка. В списке предпраздничных продаж лидируют тюльпаны.
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