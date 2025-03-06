В Петербурге колокольня Смольного собора может стать экспонатом музея

В Петербурге профессор Академии художеств и СПбГУ Иван Уралов на заседании Всемирного клуба петербуржцев (ВКП) представил идею сооружения колокольни Смольного собора как экспоната будущего Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Она может располагаться на Смольной набережной или в Лахте.
«Иван Уралов представил два варианта размещения предполагаемого экспоната — на Смольной набережной или в Лахте», — пишет «Коммерсант». Первый вариант — каплевидный участок на Смольной набережной, в створе предполагаемой развязки Орловского тоннеля. Это место находится в непосредственной близости от исторического ансамбля Смольного монастыря. Второй вариант предполагает размещение колокольни в высотном кластере Лахты.
Главной идеей, озвученной на заседании Всемирного клуба петербуржцев, является создание в городе Музея архитектуры и строительства Санкт-Петербурга. Музей будет охватывать период от допетровской истории и археологических находок до архитектуры XVIII—XXI веков. По мнению Ивана Уралова, в таком контексте колокольня станет не просто спорным новоделом, а полноценным экспонатом и символом городского музейного пространства. Музей может быть создан как самостоятельная организация или как филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Реализация проекта позволит сохранить и представить уникальные архитектурные идеи и проекты, которые по разным причинам не были воплощены в жизнь.
Предложение вызвало неоднозначную реакцию среди участников встречи Всемирного клуба петербуржцев. Некоторые эксперты считают, что строительство колокольни по проекту XVIII века может нарушить историческую аутентичность города и исказить замысел архитектора. Другие, напротив, видят в этом возможность привлечь внимание к архитектурному наследию Петербурга и создать уникальный туристический объект.
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