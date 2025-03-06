06 марта 2025

Звезды баскетбола прочитали в Челябинске трогательный стих маме к 8 марта. Видео

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Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, корзина, мяч, гол, спорт, игра
На кубке встретились звезды мирового баскетбола Фото:
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Россияне готовятся отметить 8 Марта

Участники подготовки II Международного турнира по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора Челябинской области прочитали трогательное стихотворение про маму. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола региона.

«С праздником, дорогие женщины. С 8 Марта, наши любимые», — говорят в своем поздравлении спортсмены. Они прочитали стихотворение Эммы Мошковской «Я маму мою обидел».

На Кубке, который проводился в Челябинске, встретились звезды мирового баскетбола из Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона. Зрителями стали свыше миллиона человек.

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Участники подготовки II Международного турнира по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора Челябинской области прочитали трогательное стихотворение про маму. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола региона. «С праздником, дорогие женщины. С 8 Марта, наши любимые», — говорят в своем поздравлении спортсмены. Они прочитали стихотворение Эммы Мошковской «Я маму мою обидел». На Кубке, который проводился в Челябинске, встретились звезды мирового баскетбола из Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона. Зрителями стали свыше миллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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