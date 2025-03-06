Развлечения Интересное Звезды баскетбола прочитали в Челябинске трогательный стих маме к 8 марта. Видео 07 марта 2025 в 12:59 Размер текста - 17 + На кубке встретились звезды мирового баскетбола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россияне готовятся отметить 8 Марта Участники подготовки II Международного турнира по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора Челябинской области прочитали трогательное стихотворение про маму. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола региона. «С праздником, дорогие женщины. С 8 Марта, наши любимые», — говорят в своем поздравлении спортсмены. Они прочитали стихотворение Эммы Мошковской «Я маму мою обидел». На Кубке, который проводился в Челябинске, встретились звезды мирового баскетбола из Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона. Зрителями стали свыше миллиона человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участники подготовки II Международного турнира по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора Челябинской области прочитали трогательное стихотворение про маму. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола региона. «С праздником, дорогие женщины. С 8 Марта, наши любимые», — говорят в своем поздравлении спортсмены. Они прочитали стихотворение Эммы Мошковской «Я маму мою обидел». На Кубке, который проводился в Челябинске, встретились звезды мирового баскетбола из Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона. Зрителями стали свыше миллиона человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям