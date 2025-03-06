Участники подготовки II Международного турнира по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора Челябинской области прочитали трогательное стихотворение про маму. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола региона.
«С праздником, дорогие женщины. С 8 Марта, наши любимые», — говорят в своем поздравлении спортсмены. Они прочитали стихотворение Эммы Мошковской «Я маму мою обидел».
На Кубке, который проводился в Челябинске, встретились звезды мирового баскетбола из Испании, Сербии, Хорватии, Ирана, Китая и Габона. Зрителями стали свыше миллиона человек.
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