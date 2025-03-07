В Златоусте завершилась первая гонка в рамках финального этапа Кубка России по биатлону. Победительницей женского спринта на дистанции 7,5 километра стала Виктория Сливко из Тюменской области.
Из-за болезни сегодняшнюю гонку пропустила лидер общего зачета Кубка России Наталья Шевченко. И ее преследовательница Виктория Сливко воспользовалась своим шансом. Она ни разу не промахнулась и завершила спринт с результатом 22 минуты 8 секунд.
Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, стала второй с одним промахом и отставанием от лидера 36 секунд. Третья — Екатерина Мошкова из ХМАО, не промахнувшаяся на огневых рубежах, но уступившая Сливко минуту и три секунды.
Кроме того, Ирина Казакевич завоевала специальный приз от «Матч ТВ» и 25 тысяч рублей — за самое быстрое прохождение стартового отрезка.
В 12 часов 30 минут по московскому времени в Златоусте начнется мужской биатлонный спринт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.