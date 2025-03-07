Виктория Сливко выиграла спринт на Кубке по биатлону в Златоусте. Видео

Спринт на Кубке России по биатлону в Златоусте выиграла Виктория Сливко
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Церемония награждения победительниц спринта
Церемония награждения победительниц спринта Фото:
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Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

В Златоусте завершилась первая гонка в рамках финального этапа Кубка России по биатлону. Победительницей женского спринта на дистанции 7,5 километра стала Виктория Сливко из Тюменской области.

Из-за болезни сегодняшнюю гонку пропустила лидер общего зачета Кубка России Наталья Шевченко. И ее преследовательница Виктория Сливко воспользовалась своим шансом. Она ни разу не промахнулась и завершила спринт с результатом 22 минуты 8 секунд.

Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, стала второй с одним промахом и отставанием от лидера 36 секунд. Третья — Екатерина Мошкова из ХМАО, не промахнувшаяся на огневых рубежах, но уступившая Сливко минуту и три секунды.

Кроме того, Ирина Казакевич завоевала специальный приз от «Матч ТВ» и 25 тысяч рублей — за самое быстрое прохождение стартового отрезка.

В 12 часов 30 минут по московскому времени в Златоусте начнется мужской биатлонный спринт.

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В Златоусте завершилась первая гонка в рамках финального этапа Кубка России по биатлону. Победительницей женского спринта на дистанции 7,5 километра стала Виктория Сливко из Тюменской области. Из-за болезни сегодняшнюю гонку пропустила лидер общего зачета Кубка России Наталья Шевченко. И ее преследовательница Виктория Сливко воспользовалась своим шансом. Она ни разу не промахнулась и завершила спринт с результатом 22 минуты 8 секунд. Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, стала второй с одним промахом и отставанием от лидера 36 секунд. Третья — Екатерина Мошкова из ХМАО, не промахнувшаяся на огневых рубежах, но уступившая Сливко минуту и три секунды. Кроме того, Ирина Казакевич завоевала специальный приз от «Матч ТВ» и 25 тысяч рублей — за самое быстрое прохождение стартового отрезка. В 12 часов 30 минут по московскому времени в Златоусте начнется мужской биатлонный спринт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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