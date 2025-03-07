Челябинская область вошла в топ-3 брони коттеджей на 8 марта

Челябинская область вошла в топ-3 по числу бронирований загородного жилья на 8 марта. Почетное третье место регион разделил со Свердловской областью, на них пришлось по 5%. В среднем стоимость коттеджей — 9 300 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Челябинская область разделила третье место со Свердловской областью — на регионы пришлись по 5 процентов от всех бронирований. Впереди только Московская (15%) и Ленинградская (13%) области, куда ближе всего ехать отдыхающим из двух самых крупных городов страны», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России снять коттедж на 8 марта сейчас дешевле всего в Саратовской (9200 рублей за сутки) и Челябинской областях (9300 рублей), а также в Карелии (9400 рублей) и Рязанской области (9900 рублей). Дороже всего снять коттедж на праздники в Московской (15 100 рублей за ночь), Нижегородской (13 400 рублей) и Владимирской областях (12 900 рублей), а также в Краснодарском крае (12 900 рублей).
Количество забронированной недвижимости уже превысило прошлогодние показатели. Вероятно, это связано с тем, что выходной день в честь праздника 8 марта перенесли, поэтому челябинцы предпочитают не уезжать далеко от дома.
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