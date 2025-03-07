Мэр Хабаровска удалил фото, где дарит мигрантам сертификаты на жилье

В Хабаровске разгорается скандал, связанный с выдачей жилищных сертификатов. Мэр города Сергей Кравчук заявил о выдаче несколько десятков жилищных сертификатов гражданам города, среди которых увидели женщину в хиджабе и одиноких бородатых мужчин. Следственный комитет начал проверку.
«В России вспыхнул новый скандал с выдачей жилищных сертификатов. На этот раз в Хабаровске. Мэр города Сергей Кравчук в своих соцсетях гордо заявил, что торжественно вручил гражданам 29 свидетельств о праве получения выплат на приобретение или строительство жилья», — обратил внимание «Царьград». После появления у жителей Хабаровска вопросов о выборе кандидатур для получения сертификатов мэр города Кравчук удалил из своих соцсетей компрометирующие фотографии.
Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области начал проверку деятельности администрации на предмет возможных нарушений. «В Хабаровске проводится проверка по сообщению о неправомерной выдаче жилищных сертификатов», — сообщили в СК по Хабаровскому краю.
URA.RU направило запрос начальнику пресс-службы мэра Хабаровска. Ответ на него ожидается.
Ранее мэр города сообщил о вручении 29 свидетельств о праве на выплаты за жилье. Недовольство пользователей вызвало отсутствие обоснованности в выборе получателей, среди которых была женщина в хиджабе и одинокие мужчины с густой бородой.
Подобный скандал разгорелся в Нижнекамске. Жители возмутились из-за выдачи жилищного сертификата семье мигрантов. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин.
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