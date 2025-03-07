Песков: основой мирного договора могут стать стамбульские соглашения

Стамбульские соглашения могут лечь в основу мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Вашингтоне мы слышали заявления, что это может стать базой», — отметил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что переговоры могут начаться именно с этого аспекта, как указывал президент Владимир Путин.
В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. На встрече российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений.
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