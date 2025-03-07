Песков: основой мирного договора могут стать стамбульские соглашения

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Песков заявил, что стамбульские переговоры могу стать основой для мира
Песков заявил, что стамбульские переговоры могу стать основой для мира Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Стамбульские соглашения могут лечь в основу мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«В Вашингтоне мы слышали заявления, что это может стать базой», — отметил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что переговоры могут начаться именно с этого аспекта, как указывал президент Владимир Путин.

В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. На встрече российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений.

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Стамбульские соглашения могут лечь в основу мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «В Вашингтоне мы слышали заявления, что это может стать базой», — отметил Песков во время конференц-колла. Он подчеркнул, что переговоры могут начаться именно с этого аспекта, как указывал президент Владимир Путин. В Стамбуле 27 февраля завершились закрытые переговоры между Россией и США, которые продолжались шесть с половиной часов. На встрече российская и американская делегации достигли соглашений по вопросам финансирования дипломатических миссий и обсудили состояние дипломатической собственности, а также пути улучшения двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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