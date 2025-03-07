Текслер: Челябинская область создаст сильнейшую биатлонную команду

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о планах создать в регионе сильную команду по биатлону, которая «даст бой» знаменитым спортивным школам. О планах глава региона сообщил во финала Кубка России по биатлону в Златоусте.
«Сегодня в шести наших муниципалитетах развивается замечательный вид спорта — биатлон. У нас молодая команда, и мы ориентируемся на этот факт. Пригласили опытных сервисеров и тренеров. Рассчитываем, что челябинская команда будет расти и в обозримом будущем даст бой нашим знаменитым школам. Мы этим предметно занимаемся, и я уверен, что результаты придут», — заявил Текслер в эфире канала «Матч-ТВ».
Как уточнил глава региона, в области возводится новая инфраструктура. Строительство нового биатлонного центра и стрельбища завершают и в Челябинске.
Финал Кубка России по биатлону проходит с 7 по 9 марта в Златоусте. URA.RU собрало для читателей всю важную информацию о том, как проходят соревнования в сюжете. В первый день финала на базе комплекса имени Ишмуратовой проходят спринтерские гонки. Победу в женском зачете одержала тюменка Виктория Сливко. В эти минуты на трассе комплекса проходит мужской спринт.
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