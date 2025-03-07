Politico: саммит ЕС застыл в гробовом молчании после вопроса о поддержке Киева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС не знает, сможет ли поддержать Украину без США
ЕС не знает, сможет ли поддержать Украину без США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители стран Евросоюза на саммите не смогли ответить на вопрос о поддержке Украины без США. Об этом сообщают американские СМИ.

Премьер Эстонии Кристен Михал спросил, сможет ли ЕС возместить сокращение военной помощи и предоставление разведданных Украине со стороны США. «Ответом было гробовое молчание», — отмечается в публикации Politico. Подчеркивается, что без американской поддержки европейские страны не смогут так эффективно помогать Украине, особенно в области разведданных и информации о наведении высокоточного оружия.

Инцидент произошел 6 марта в ходе внеочередного саммита в Брюсселе, который посвящен обороне и поддержке Украины на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отключает Украину от помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пентагон официально подтвердил эту информацию. Ограничение помощи включает прекращение поставок вооружения и разведданных для ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители стран Евросоюза на саммите не смогли ответить на вопрос о поддержке Украины без США. Об этом сообщают американские СМИ. Премьер Эстонии Кристен Михал спросил, сможет ли ЕС возместить сокращение военной помощи и предоставление разведданных Украине со стороны США. «Ответом было гробовое молчание», — отмечается в публикации Politico. Подчеркивается, что без американской поддержки европейские страны не смогут так эффективно помогать Украине, особенно в области разведданных и информации о наведении высокоточного оружия. Инцидент произошел 6 марта в ходе внеочередного саммита в Брюсселе, который посвящен обороне и поддержке Украины на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отключает Украину от помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пентагон официально подтвердил эту информацию. Ограничение помощи включает прекращение поставок вооружения и разведданных для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...