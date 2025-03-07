Politico: саммит ЕС застыл в гробовом молчании после вопроса о поддержке Киева

Представители стран Евросоюза на саммите не смогли ответить на вопрос о поддержке Украины без США. Об этом сообщают американские СМИ.
Премьер Эстонии Кристен Михал спросил, сможет ли ЕС возместить сокращение военной помощи и предоставление разведданных Украине со стороны США. «Ответом было гробовое молчание», — отмечается в публикации Politico. Подчеркивается, что без американской поддержки европейские страны не смогут так эффективно помогать Украине, особенно в области разведданных и информации о наведении высокоточного оружия.
Инцидент произошел 6 марта в ходе внеочередного саммита в Брюсселе, который посвящен обороне и поддержке Украины на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отключает Украину от помощи, пишет «Национальная служба новостей». Пентагон официально подтвердил эту информацию. Ограничение помощи включает прекращение поставок вооружения и разведданных для ВСУ.
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