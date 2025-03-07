В Перми рухнули цены на тюльпаны. Фото

В Перми супермаркеты снизили цены на тюльпаны на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дешевые тюльпаны продают за 399,99 рубля за пять штук
Самые дешевые тюльпаны продают за 399,99 рубля за пять штук Фото:
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В Перми сетевые супермаркеты начали снижать цены на букеты из тюльпанов. Композиция из пяти цветов подешевела на 11%. Об этом сказано на ценниках в пермских магазинах.

«Букет из тюльпанов, 5 штук, стоимость 399,99 рубля. Скидка составляет 11%», — сказано на ценнике. Несколько дней назад такой букет продавали за 449,99 рубля.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году цены на тюльпаны выросли на 63%. Год назад букет из пяти цветов можно было купить за 245 рублей.

В начале недели тюльпаны продавали на 11% дороже
В начале недели тюльпаны продавали на 11% дороже
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В Перми сетевые супермаркеты начали снижать цены на букеты из тюльпанов. Композиция из пяти цветов подешевела на 11%. Об этом сказано на ценниках в пермских магазинах. «Букет из тюльпанов, 5 штук, стоимость 399,99 рубля. Скидка составляет 11%», — сказано на ценнике. Несколько дней назад такой букет продавали за 449,99 рубля. Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году цены на тюльпаны выросли на 63%. Год назад букет из пяти цветов можно было купить за 245 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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