Самые дешевые тюльпаны продают за 399,99 рубля за пять штук
новость из сюжетаРоссияне готовятся отметить 8 Марта
В Перми сетевые супермаркеты начали снижать цены на букеты из тюльпанов. Композиция из пяти цветов подешевела на 11%. Об этом сказано на ценниках в пермских магазинах.
«Букет из тюльпанов, 5 штук, стоимость 399,99 рубля. Скидка составляет 11%», — сказано на ценнике. Несколько дней назад такой букет продавали за 449,99 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году цены на тюльпаны выросли на 63%. Год назад букет из пяти цветов можно было купить за 245 рублей.
В начале недели тюльпаны продавали на 11% дороже
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