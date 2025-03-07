Подоляк: Киев не будет извиняться перед Трампом

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По мнению Подоляка, высказывания Зеленского в Белом доме были уместны и точны
По мнению Подоляка, высказывания Зеленского в Белом доме были уместны и точны Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев не собирается приносить извинения за высказывания украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку [Зеленского], которой не было», — заявил Михаил Подоляк в интервью изданию Point. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Киев извиняться за оплошность украинского лидера. Подоляк подчеркнул, что Зеленский был абсолютно прав и точен в своих высказываниях, необходимых для того, чтобы США поняли важность давления на Россию перед началом переговоров.

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Зеленского на встрече в Вашингтоне 28 февраля. Он попросил лидера страны вместе с делегацией преждевременно покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам не была подписана. После этого инцидента Штаты полностью прекратили военную поддержку Киева.

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Киев не собирается приносить извинения за высказывания украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку [Зеленского], которой не было», — заявил Михаил Подоляк в интервью изданию Point. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Киев извиняться за оплошность украинского лидера. Подоляк подчеркнул, что Зеленский был абсолютно прав и точен в своих высказываниях, необходимых для того, чтобы США поняли важность давления на Россию перед началом переговоров. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Зеленского на встрече в Вашингтоне 28 февраля. Он попросил лидера страны вместе с делегацией преждевременно покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам не была подписана. После этого инцидента Штаты полностью прекратили военную поддержку Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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