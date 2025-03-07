Эрдоган: Турция поддерживает скорейшее прекращение огня на Украине

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Эрдоган заявил, что Турция выступает за скорейшее прекращение огня на Украине
Эрдоган заявил, что Турция выступает за скорейшее прекращение огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время видеоконференции председателя Европейского совета Антониу Кошты с государствами-партнерами Евросоюза.

«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины... Поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами», — передает ТАСС слова Эрдогана.

Глава Турции также напомнил, что его страна готова предоставить любую помощь для урегулирования конфликта на Украине. В том числе, по словам Эрдогана, Турция может начать процесс переговоров между сторонами конфликта.

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Турция поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время видеоконференции председателя Европейского совета Антониу Кошты с государствами-партнерами Евросоюза. «Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины... Поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения атак на земле, в воздухе и на море в качестве меры укрепления доверия между сторонами», — передает ТАСС слова Эрдогана. Глава Турции также напомнил, что его страна готова предоставить любую помощь для урегулирования конфликта на Украине. В том числе, по словам Эрдогана, Турция может начать процесс переговоров между сторонами конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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