Ростовчан будут оповещать о ракетной и беспилотной опасности через приложение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе введен режим повышенной готовности
В регионе введен режим повышенной готовности Фото:

Жителей Ростовской области будут оперативно информировать о беспилотной или ракетной опасности через приложение МЧС России. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, данная мера принята в ответ на нарекания жителей в адрес работы системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности, когда уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем. «Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Ростовский губернатор отметил, что приложения настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на смартфоне.

Ранее в Ростовской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Населению будет обеспечен доступ в укрытия, а в муниципалитетах создадут пункты временного размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Ростовской области будут оперативно информировать о беспилотной или ракетной опасности через приложение МЧС России. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, данная мера принята в ответ на нарекания жителей в адрес работы системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности, когда уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем. «Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Ростовский губернатор отметил, что приложения настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на смартфоне. Ранее в Ростовской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Населению будет обеспечен доступ в укрытия, а в муниципалитетах создадут пункты временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...