Ростовчан будут оповещать о ракетной и беспилотной опасности через приложение

Жителей Ростовской области будут оперативно информировать о беспилотной или ракетной опасности через приложение МЧС России. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, данная мера принята в ответ на нарекания жителей в адрес работы системы оповещения о ракетной и беспилотной опасности, когда уведомления приходят с опозданием или не приходят совсем. «Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
Скачать приложение можно на любой удобной платформе. Ростовский губернатор отметил, что приложения настроены для каждого региона, поэтому важно включить функцию геолокации на смартфоне.
Ранее в Ростовской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Населению будет обеспечен доступ в укрытия, а в муниципалитетах создадут пункты временного размещения.
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