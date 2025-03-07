Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

В Ростовской области из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Такое распоряжение выпустил губернатор региона Юрий Слюсарь. Оно опубликовано на сайте правовой информации.
Режим повышенной готовности вводится «в связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами», говорится в документе. «Ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил ... системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — говорится в распоряжении.
В рамках мероприятий администрации муниципальных районов и городских округов обеспечат доступ населению в подвальные помещения и другие укрытия. Также будут подготовлены пункты временного размещения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.