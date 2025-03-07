Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

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Для ростовчан будут подготовлены укрытия (фото из архива)
Для ростовчан будут подготовлены укрытия (фото из архива) Фото:

В Ростовской области из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Такое распоряжение выпустил губернатор региона Юрий Слюсарь. Оно опубликовано на сайте правовой информации.

Режим повышенной готовности вводится «в связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами», говорится в документе. «Ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил ... системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — говорится в распоряжении.

В рамках мероприятий администрации муниципальных районов и городских округов обеспечат доступ населению в подвальные помещения и другие укрытия. Также будут подготовлены пункты временного размещения.

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В Ростовской области из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности. Такое распоряжение выпустил губернатор региона Юрий Слюсарь. Оно опубликовано на сайте правовой информации. Режим повышенной готовности вводится «в связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами», говорится в документе. «Ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил ... системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — говорится в распоряжении. В рамках мероприятий администрации муниципальных районов и городских округов обеспечат доступ населению в подвальные помещения и другие укрытия. Также будут подготовлены пункты временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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