В поликлинике Центральной городской клинической больнице №23 в Екатеринбурге пациенты не хотят соблюдать масочный режим, ранее объявленный Роспотребнадзором. Некоторые из них якобы не знали, что нужно надеть маску. А кто-то и вовсе считает, что им «не до нее», рассказали URA.RU четыре пациентки.
«Видела, что сейчас масочный режим. Да, я без маски, но в бахилах», — сказала пациентка в женской консультации. Днем 7 марта в коридорах прием врача ждали еще несколько женщин. Из них в маске ходила только одна. У кабинета гинеколога девушка, сидевшая без маски, кратко ответила «нет» на вопрос корреспондента о том, знала ли она о масочном режиме.
У кабинета маммолога сидела пожилая женщина, которая тоже не надела маску. «Сейчас, говорят, опять масочный режим начался — нужно снова их носить. Вчера вот по телевизору услышала, что опять какая-то эпидемия гриппа. <…> Сегодня не надела, потому что забыла. Надо бы ее всегда с собой держать», — объяснила пациентка.
Прием рентгенолога ждала молодая женщина без маски, которая ответила, что не соблюдает режим из-за своего состояния. «Видела, что маски нужно носить. Да не могу я, сил у меня нет. Я кое-как доехала сюда», — сказала она.
В блоке, где оказывают неотложную помощь, людей было много. Напротив кабинетов терапевтов тоже всего несколько человек были в масках. Информацию о том, что в больнице нужно находиться в масках, изредка можно увидеть на стенах, на входах в отделения и еще реже — на дверях кабинетов. При этом на прием к специалистам без маски пускают.
О том, что масочный режим ввели в больницах, приютах и других соцучреждениях уральской столицы, 6 марта сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. Поводом стал рост заболеваемости ОРВИ. По словам Пономаревой, в организациях должны усилить и дезинфекционный режим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!