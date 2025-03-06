В Екатеринбурге ввели масочный режим

В больницах, приютах и других социальных учреждениях Екатеринбурга ввели масочный режим из-за роста заболеваемости. Об этом рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
«С учетом того, что сейчас идет такой эпидемический подъем заболеваемости, предприняты дополнительные меры, которые на контроле управления Роспотребнадзора по региону. Среди этих мер — введение масочного режима в медицинских организациях, в учреждениях социального обеспечения, усиление дезинфекционного режима», — сказала Пономарева в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».
Ранее URA.RU сообщало о новой вспышке ОРВИ. К концу февраля в Свердловской области насчитывалось 39 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 16,9% среднего многолетнего уровня. Большая часть заболевших — дети.
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