Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном

Трамп заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе. Об этом он сообщил в ходе интервью.
«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном (по его ядерной программе, — прим. URA.RU)», — заявил Дональд Трамп в интервью, его слова передает иранское издание Alarabiya News. Президент США подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и выразил надежду на то, что страна пойдет навстречу.
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