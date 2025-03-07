Трамп заявил, что предпочел бы заключить ядерную сделку с Ираном

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Трамп заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие
Трамп заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие Фото:

Президент США Дональд Трамп предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе. Об этом он сообщил в ходе интервью.

«Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном (по его ядерной программе, — прим. URA.RU)», — заявил Дональд Трамп в интервью, его слова передает иранское издание Alarabiya News. Президент США подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и выразил надежду на то, что страна пойдет навстречу.

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Президент США Дональд Трамп предпочел бы заключить сделку с Ираном по ядерной программе. Об этом он сообщил в ходе интервью. «Я отправил в четверг письмо иранскому лидеру, предпочел бы заключить сделку с Ираном (по его ядерной программе, — прим. URA.RU)», — заявил Дональд Трамп в интервью, его слова передает иранское издание Alarabiya News. Президент США подчеркнул, что Иран не должен получить ядерное оружие, и выразил надежду на то, что страна пойдет навстречу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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