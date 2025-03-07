Путин тепло поздравил Вучича с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил главу Сербии Александра Вучича с 55-летием. Это произошло в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.
«Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил Президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Лидеры договорились продолжать дальнейшие контакты на различных уровнях.
Также Путин и Вучич обсудили дальнейшее укрепление российско-сербского партнерства на основе духовной, культурной и исторической связи стран, была затронута тема взаимодействия в сфере энергетики. Глава РФ заявил о поддержке официальных и законных властей Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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