Путин тепло поздравил Вучича с днем рождения

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Путин поздравил Вучича с 55-летием
Путин поздравил Вучича с 55-летием Фото:

Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил главу Сербии Александра Вучича с 55-летием. Это произошло в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

«Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил Президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Лидеры договорились продолжать дальнейшие контакты на различных уровнях.

Также Путин и Вучич обсудили дальнейшее укрепление российско-сербского партнерства на основе духовной, культурной и исторической связи стран, была затронута тема взаимодействия в сфере энергетики. Глава РФ заявил о поддержке официальных и законных властей Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

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Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил главу Сербии Александра Вучича с 55-летием. Это произошло в ходе телефонного разговора лидеров двух стран. «Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил Президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием», — сообщили в официальном telegram-канале Кремля. Лидеры договорились продолжать дальнейшие контакты на различных уровнях. Также Путин и Вучич обсудили дальнейшее укрепление российско-сербского партнерства на основе духовной, культурной и исторической связи стран, была затронута тема взаимодействия в сфере энергетики. Глава РФ заявил о поддержке официальных и законных властей Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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