На тюремные поделки Ефремова резко вырос спрос из-за его возможного освобождения

Спрос на поделки, созданные актером Михаилом Ефремовым в тюрьме, значительно возрос после появления новостей о его потенциальном условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на источники.
«Спрос на тюремные поделки Михаила Ефремова резко вырос на фоне новостей о его возможном УДО», — отмечает telegram-канал Mash источник, близкий к ситуации. Отмечается, что Ефремов создает различные предметы из дерева: нарды, иконы и кресты. Они продаются по цене от пяти до 20 тысяч рублей. Для увеличения продаж каждое изделие подписывается автографом.
Согласно словам бывшего сокамерника Ефремова, на создание одной поделки уходит около двух недель. Процесс включает подготовку и обработку материала, вырезание узоров, шлифовку и покрытие лаком. Актер же занимается непосредственно росписью изделий и их финальной отделкой.
Ранее стало известно, что Ефремов подал ходатайство об УДО. Одной из причин ее одобрения стали, вероятно, проблемы со здоровьем актера. Суд рассмотрит ходатайство 24 марта.
В 2020 году Ефремов спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 7,5 годам колонии.
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