Губернатор ХМАО предложил снять фильм про первооткрывателя югорской нефти

Руслан Кухарук во время дискуссии «Кино и недра» на фестивале кинодебютов «Дух огня» предложил снять байопик о первооткрывателе югорской нефти Фармане Салманове. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Предложил творческому сообществу экранизировать подвиг Фармана Салманова — первопроходца, который вопреки сомнению коллег и запрету на дальнейшую геологоразведку со стороны руководства остался верен своим убеждениям и доказал, что в Западной Сибири есть нефть. Открыв одно из крупнейших в России нефтяных месторождений на территории Югры, он буквально перевернул историю нашего региона», — написал Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске состоялось открытие фестиваля «Дух огня». Кинодебют в 2025 году собрал рекордное количество заявок.
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