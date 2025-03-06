06 марта 2025

Губернатор ХМАО предложил снять фильм про первооткрывателя югорской нефти

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Кухарук предложил снять байопик про первооткрывателя югорской нефти Салманова
Кухарук предложил снять байопик про первооткрывателя югорской нефти Салманова Фото:

Руслан Кухарук во время дискуссии «Кино и недра» на фестивале кинодебютов «Дух огня» предложил снять байопик о первооткрывателе югорской нефти Фармане Салманове. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Предложил творческому сообществу экранизировать подвиг Фармана Салманова — первопроходца, который вопреки сомнению коллег и запрету на дальнейшую геологоразведку со стороны руководства остался верен своим убеждениям и доказал, что в Западной Сибири есть нефть. Открыв одно из крупнейших в России нефтяных месторождений на территории Югры, он буквально перевернул историю нашего региона», — написал Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске состоялось открытие фестиваля «Дух огня». Кинодебют в 2025 году собрал рекордное количество заявок.

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Руслан Кухарук во время дискуссии «Кино и недра» на фестивале кинодебютов «Дух огня» предложил снять байопик о первооткрывателе югорской нефти Фармане Салманове. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Предложил творческому сообществу экранизировать подвиг Фармана Салманова — первопроходца, который вопреки сомнению коллег и запрету на дальнейшую геологоразведку со стороны руководства остался верен своим убеждениям и доказал, что в Западной Сибири есть нефть. Открыв одно из крупнейших в России нефтяных месторождений на территории Югры, он буквально перевернул историю нашего региона», — написал Кухарук. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске состоялось открытие фестиваля «Дух огня». Кинодебют в 2025 году собрал рекордное количество заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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