Российский рынок акций резко упал после заявления президента США Дональда Трампа о возможности усиления санкций против России. Это следует из данных Мосбиржи.
Рублевый индекс Мосбиржи потерял 1%, опустившись 3175,57 пункта к 17:37 по МСК. Данные биржевого холдинга приводит РИА Новости. В течение дня индекс Мосбиржи демонстрировал положительную динамику, достигнув максимальной отметки в 3249 пунктов.
Однако после слов Трампа о возможном ужесточении санкций рынок акций существенно снизил свои показатели. Президент США объяснил свое решение по санкционной политике тем, что Россия «разносит» Украину на поле боя.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно привести не к краткосрочному перемирию, а долгосрочный мир. По словам главы государства, бойцы ВС РФ продолжают следовать смыслу спецоперации — бороться за интересы российского народа. При этом Россия неоднократно указывала на свою готовность к переговорам и на невозможность их проведения в связи с изданным в Киеве официальным запретом на переговоры с Москвой.
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