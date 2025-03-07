Многодетная вдова погибшего на фронте бойца спецоперации Екатерина Суханова получила ключи от квартиры в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на следующей неделе семья также подпишет документы на компенсацию за ветхо-аварийную комнату.
«Многодетная мать Екатерина Суханова получила ключи от новой квартиры в микрорайоне Чурилово. Меценат Евгений Дементьев решил помочь этой семье, чтобы дети могли жить в комфортных и безопасных условиях», — уточнили в мэрии.
Сухановы жили в аварийном доме по улице Цимлянской, где условия проживания оставляли желать лучшего. Новое жилье позволит детям воспитываться в надлежащих условиях, так как рядом с новой квартирой находится детский сад и большая школа, есть оборудованные детские и спортивные площадки.
После выплаты компенсации за расселяемую ветхо-аварийную комнату женщина сможет распорядиться деньгами по своему усмотрению. Средств хватит, чтобы обустроить новую квартиру или потратить на другие нужды.
Мэр Алексей Лошкин распорядился, чтобы специалисты Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям оказывали семье юридическую помощь вплоть до завершения процесса регистрации имущества в собственность Сухановых. Ситуацию поставил на контроль также глава СКР Александр Бастрыкин. Суханова проживает в комнате площадью 19 кв метров вместе с пятью детьми. На смену старому новоселы обрели новое жилье размером в 62 кв метра.
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