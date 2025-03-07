Многодетная вдова погибшего бойца СВО получила ключи от квартиры в Челябинске. Видео

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Получив ключи от квартиры, Екатерина Суханова скоро ждет выплату компенсации за старое жилье
Получив ключи от квартиры, Екатерина Суханова скоро ждет выплату компенсации за старое жилье Фото:

Многодетная вдова погибшего на фронте бойца спецоперации Екатерина Суханова получила ключи от квартиры в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на следующей неделе семья также подпишет документы на компенсацию за ветхо-аварийную комнату.

«Многодетная мать Екатерина Суханова получила ключи от новой квартиры в микрорайоне Чурилово. Меценат Евгений Дементьев решил помочь этой семье, чтобы дети могли жить в комфортных и безопасных условиях», — уточнили в мэрии.

Сухановы жили в аварийном доме по улице Цимлянской, где условия проживания оставляли желать лучшего. Новое жилье позволит детям воспитываться в надлежащих условиях, так как рядом с новой квартирой находится детский сад и большая школа, есть оборудованные детские и спортивные площадки.

После выплаты компенсации за расселяемую ветхо-аварийную комнату женщина сможет распорядиться деньгами по своему усмотрению. Средств хватит, чтобы обустроить новую квартиру или потратить на другие нужды.

Мэр Алексей Лошкин распорядился, чтобы специалисты Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям оказывали семье юридическую помощь вплоть до завершения процесса регистрации имущества в собственность Сухановых. Ситуацию поставил на контроль также глава СКР Александр Бастрыкин. Суханова проживает в комнате площадью 19 кв метров вместе с пятью детьми. На смену старому новоселы обрели новое жилье размером в 62 кв метра. 

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Многодетная вдова погибшего на фронте бойца спецоперации Екатерина Суханова получила ключи от квартиры в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на следующей неделе семья также подпишет документы на компенсацию за ветхо-аварийную комнату. «Многодетная мать Екатерина Суханова получила ключи от новой квартиры в микрорайоне Чурилово. Меценат Евгений Дементьев решил помочь этой семье, чтобы дети могли жить в комфортных и безопасных условиях», — уточнили в мэрии. Сухановы жили в аварийном доме по улице Цимлянской, где условия проживания оставляли желать лучшего. Новое жилье позволит детям воспитываться в надлежащих условиях, так как рядом с новой квартирой находится детский сад и большая школа, есть оборудованные детские и спортивные площадки. После выплаты компенсации за расселяемую ветхо-аварийную комнату женщина сможет распорядиться деньгами по своему усмотрению. Средств хватит, чтобы обустроить новую квартиру или потратить на другие нужды. Мэр Алексей Лошкин распорядился, чтобы специалисты Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям оказывали семье юридическую помощь вплоть до завершения процесса регистрации имущества в собственность Сухановых. Ситуацию поставил на контроль также глава СКР Александр Бастрыкин. Суханова проживает в комнате площадью 19 кв метров вместе с пятью детьми. На смену старому новоселы обрели новое жилье размером в 62 кв метра. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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