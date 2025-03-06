Многодетной семье погибшего на СВО челябинца меценат купит квартиру

06 марта 2025 в 18:45 Размер текста - 17 +

Жилье женщине предоставят в доме в микрорайоне Чурилово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Многодетной семье погибшего участника СВО из Челябинска неизвестный меценат купит трехкомнатную квартиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Выселением Екатерины Сухановой и ее детей из аварийного дома накануне заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. «Многодетная мать Суханова получит в дар трехкомнатную квартиру от челябинского мецената. Семья сможет переехать в новый дом в микрорайоне Чурилово», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Женщина по договору дарения получит трехкомнатную квартиру (студия+две спальни) общей площадью 62 квадратных метра. Договор с ней подпишут завтра. Специалисты КУИиЗО окажут юридическую помощь при сопровождении сделки. Такое распоряжение дал глава Челябинска Алексей Лошкин. Также семья получит предусмотренную законом компенсацию за одну комнату, владельцем котором является Екатерина. Комнату изымают для расселения аварийного дома по улице Цимлянской. Деньги, выплаченные администрацией, могут быть потрачены на любые нужды. «Благодарю всех, кто подключился к столь нетривиальной истории и помог ее разрешению», — сказал Лошкин. Суханова вместе с пятью детьми проживает в аварийном доме по улице Цимлянской и владеет там комнатой площадью 19 квадратных метров. По закону о расселении ей положена компенсация или предоставление равноценного жилья, но оба варианта женщину не устроили. Она просила предоставить жилье площадью в размере 108 квадратных метров, так как в одиночку воспитывает пятерых детей после гибели мужа на СВО. Накануне проблемой заинтересовался Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетной семье погибшего участника СВО из Челябинска неизвестный меценат купит трехкомнатную квартиру. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Выселением Екатерины Сухановой и ее детей из аварийного дома накануне заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. «Многодетная мать Суханова получит в дар трехкомнатную квартиру от челябинского мецената. Семья сможет переехать в новый дом в микрорайоне Чурилово», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Женщина по договору дарения получит трехкомнатную квартиру (студия+две спальни) общей площадью 62 квадратных метра. Договор с ней подпишут завтра. Специалисты КУИиЗО окажут юридическую помощь при сопровождении сделки. Такое распоряжение дал глава Челябинска Алексей Лошкин. Также семья получит предусмотренную законом компенсацию за одну комнату, владельцем котором является Екатерина. Комнату изымают для расселения аварийного дома по улице Цимлянской. Деньги, выплаченные администрацией, могут быть потрачены на любые нужды. «Благодарю всех, кто подключился к столь нетривиальной истории и помог ее разрешению», — сказал Лошкин. Суханова вместе с пятью детьми проживает в аварийном доме по улице Цимлянской и владеет там комнатой площадью 19 квадратных метров. По закону о расселении ей положена компенсация или предоставление равноценного жилья, но оба варианта женщину не устроили. Она просила предоставить жилье площадью в размере 108 квадратных метров, так как в одиночку воспитывает пятерых детей после гибели мужа на СВО. Накануне проблемой заинтересовался Бастрыкин.