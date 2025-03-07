Медведев: СВО — это последствие распада СССР

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Медведев указал на связь распада СССР со спецоперацией на Украине
Медведев указал на связь распада СССР со спецоперацией на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Причины, вынудившие Россию начать спецоперацию на Украине, кроются в последствиях распада Советского Союза. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете — это последствие распада Советского Союза», — заявил Дмитрий Медведев на встрече с женщинами, состоящими в партии «Единая Россия», накануне Международного женского дня 8 марта. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале «Единой России».

Украина вошла в состав СССР в качестве одного из его учредителей 30 декабря 1922 года. 24 августа 1991 страна провозгласила свою независимость и вышла из состава Советского Союза.

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Причины, вынудившие Россию начать спецоперацию на Украине, кроются в последствиях распада Советского Союза. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете — это последствие распада Советского Союза», — заявил Дмитрий Медведев на встрече с женщинами, состоящими в партии «Единая Россия», накануне Международного женского дня 8 марта. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале «Единой России». Украина вошла в состав СССР в качестве одного из его учредителей 30 декабря 1922 года. 24 августа 1991 страна провозгласила свою независимость и вышла из состава Советского Союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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