Медведев: СВО — это последствие распада СССР

Причины, вынудившие Россию начать спецоперацию на Украине, кроются в последствиях распада Советского Союза. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете — это последствие распада Советского Союза», — заявил Дмитрий Медведев на встрече с женщинами, состоящими в партии «Единая Россия», накануне Международного женского дня 8 марта. Его слова опубликованы в официальном telegram-канале «Единой России».
Украина вошла в состав СССР в качестве одного из его учредителей 30 декабря 1922 года. 24 августа 1991 страна провозгласила свою независимость и вышла из состава Советского Союза.
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