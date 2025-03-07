Вручение госнаград, суд над вагнеровцем и привет из Германии: главные за 7 марта в Кургане

В Кургане в преддверии Международного женского дня вручили государственные награды. Церемония прошла в филармонии. Медаль ордена «Родительская слава» получили супруги Братчиковы из Шадринска и супруги Омаровы из Мокроусовского округа. Каждая семья достойно воспитывает по шесть детей и проявляет активную жизненную позицию. Почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации» отмечена врач травматолог-ортопед центра травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова Наталья Сазонова. Координатор Народного фронта Елена Васильева получила благодарность Президента Российской Федерации.
Экс-чиновницу Шадринска продолжат разыскивать
Адвокаты осужденной за коррупцию экс-замглавы Шадринска (Курганская область) Татьяны Тугановой не смогли отменить постановление о розыске своей клиентки. Суд признал обоснованным розыск бывшей чиновницы, скрывающейся от отбывания наказания. Ранее Туганову, осужденную к семи годам и семи месяцам колонии, объявили в розыск. Она должна была явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для отбывания наказания, но этого не произошло. Шадринский районный суд утвердил постановление о розыске и направил его в местный УФСИН. Адвокаты пытались оспорить постановление в апелляционной инстанции.
Экс-вагнеровца осудили за изнасилование ребенка
Бывший участник СВО в составе ЧВК «Вагнер» признан судом виновным в изнасиловании ребенка. Подсудимый получил 12 лет колонии, рассказали URA.RU источники из числа бывших силовиков.
«Суд на днях приговорил участника СВО в составе военной компании „Вагнер“ Андрея Ф. к 12 годам за изнасилование малолетней девочки», — сообщили источники. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на один год после отбытия наказания. Приговор в законную силу не вступил. Мужчина был задержан в мае прошлого года по обвинению в изнасиловании второклассницы. Во время следствия он находился в СИЗО, хотя подавал жалобы на меру пресечения.
На новую дорогу в Заозерном дают больше 738 млн
В Кургане планируют построить новый участок Первомайского проспекта в Заозерном районе. На эти цели власти города выделили более 738 миллионов рублей. Об этом сообщается в проекте контракта. Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». Власти уже ищут подрядчика. Заявки на аукцион принимаются до 14 марта.
Согласно контракту, подрядчику необходимо будет построить дорогу с тротуарами, светофорами и дорожками для велосипедистов. Кроме этого, обустроить ливневку и сделать освещение. Строительство объекта планируют начать с апреля и закончить до середины октября 2027 года.
Новостройки в Кургане дорожают
В Курганской области новостройки дорожают быстрее, чем в других регионах Урала, но по стоимости остаются дешевле всех. На второй квартал 2025 года средняя цена одного квадрата в регионе установлена в 80 тысяч рублей — это самый низкий показатель в УрФО. Такие данные сообщаются в проекте приказа, опубликованного Минстроем РФ.
«На второй квартал 2025 года, средняя цена одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Курганской области составит 80 065 рублей. Прирост: 3,96%», — говорится в проекте приказа Минстроя РФ.
Для сравнения в Челябинской области цена составила 86 463 рублей (+0,58%). Самый высокий ценник закреплен за Ямалом — 182 697 рублей (+0,39%). В ХМАО (без учета части территории, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны) — 115 206 рублей (+0,92%), в остальной части — 126 782 рублей (+0,12%). В Свердловской области установлена цена в 104 246 рублей (+1,63%). Снижение средней стоимости за квадрат наблюдается только в Тюменской области — 113 763 рублей (-2,87%).
Дочь депутата уехала в Германию
Дочь депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова Александра начала обучение в магистратуре в Германии. «Младшая дочь Александра начала обучение в магистратуре в Германии совместно с другими студентками из России! Открыла свой ТГ канал! Как там в Германии, можете посмотреть», — написал Камшилов в своем telegram-канале.
«Настало мое время начинать блогерскую карьеру», — пишет Александра в первом посте. Канал она назвала «little ginger witch», что переводится как маленькая рыжая ведьма. В нем она намерена рассказывать о жизни в Германии и своих впечатлениях. В прошлом году Камшилова окончила КГУ с красным дипломом.
В четырех округах погибла рыба
В Курганской области зимовка рыбы проходит с определенными рисками. В четырех муниципальных округах произошел замор биоресурсов. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.
«В муниципальных округах, включая Целинный, Звериноголовский, Притобольный и Кетовский, были отмечены заморные явления водных биоресурсов», — уточнил Коев. Он добавил, что учитывая в целом мягкую зиму, в озерах лед не такой толстый (в среднем 40 см). Это позволило водоемам сохранить более высокий жизненный уровень для рыбы.
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