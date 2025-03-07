Трамп: США легче взаимодействовать с Россией, а не Украиной

США труднее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что сохраняет доверие к заявлениям Москвы о готовности к урегулированию конфликта с Киевом.
«США сложнее взаимодействовать с Украиной, а не с РФ...» — пишет ТАСС со ссылкой на слова Трампа. Лидер Штатов в ходе выступления в Овальном кабинете также подчеркнул, что доверяет России в вопросе ее готовности к миру на Украине
Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что и РФ, и Украина заинтересованы в разрешении конфликта и прекращении военных действий. Он также заявил, что верит в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира.
Американский лидер подчеркнул, что отношения с Россией складываются очень успешно. Он выразил мнение, что без его участия попытки мирного урегулирования украинского кризиса были бы обречены на провал. Кроме того, Трамп отметил, что ведение дел с Россией представляется ему более простым, учитывая, что карты у нее на руках.
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