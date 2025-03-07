Трамп: США легче взаимодействовать с Россией, а не Украиной

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Трамп заявил, что Штатам легче взаимодействовать с РФ
Трамп заявил, что Штатам легче взаимодействовать с РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США труднее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что сохраняет доверие к заявлениям Москвы о готовности к урегулированию конфликта с Киевом.

«США сложнее взаимодействовать с Украиной, а не с РФ...» — пишет ТАСС со ссылкой на слова Трампа. Лидер Штатов в ходе выступления в Овальном кабинете также подчеркнул, что доверяет России в вопросе ее готовности к миру на Украине

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что и РФ, и Украина заинтересованы в разрешении конфликта и прекращении военных действий. Он также заявил, что верит в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира.

Американский лидер подчеркнул, что отношения с Россией складываются очень успешно. Он выразил мнение, что без его участия попытки мирного урегулирования украинского кризиса были бы обречены на провал. Кроме того, Трамп отметил, что ведение дел с Россией представляется ему более простым, учитывая, что карты у нее на руках.

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США труднее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что сохраняет доверие к заявлениям Москвы о готовности к урегулированию конфликта с Киевом. «США сложнее взаимодействовать с Украиной, а не с РФ...» — пишет ТАСС со ссылкой на слова Трампа. Лидер Штатов в ходе выступления в Овальном кабинете также подчеркнул, что доверяет России в вопросе ее готовности к миру на Украине Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что и РФ, и Украина заинтересованы в разрешении конфликта и прекращении военных действий. Он также заявил, что верит в искренность намерений президента России Владимира Путина достичь мира. Американский лидер подчеркнул, что отношения с Россией складываются очень успешно. Он выразил мнение, что без его участия попытки мирного урегулирования украинского кризиса были бы обречены на провал. Кроме того, Трамп отметил, что ведение дел с Россией представляется ему более простым, учитывая, что карты у нее на руках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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