Курганский композитор Mimiko пишет музыку для фильма об агенте КГБ

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Автор создает саундтрек для киноленты
Автор создает саундтрек для киноленты Фото:

Композитор и продюсер из Кургана Дмитрий Конов (Mimiko) пишет музыку для киноленты, в которой главным героем является агент госбезопасности. Об этом музыкант рассказал своим подписчикам.

«Начали работу над новым саундтреком для фильма „Адель“. Это короткометражный боевик об агенте КГБ с искусственным интеллектом в голове, действие которого происходит в будущем СССР», — написал Конов на странице группы «Mimiko» во «ВКонтакте».

Уточняется, что режиссером ленты выступил Илья Шпота. Сценарий фильма написал Павел Усачев, а в главной роли снялся Роман Курцын.

Ранее Mimiko работал над саундтреком картины «Последний ронин» режиссера Максима Шишкина. Сюжет фильма разворачивается в будущем. Главный герой картины — странствующий ронин (японский воин феодального периода), который ищет убийц своего отца. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители различных банд. 

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Композитор и продюсер из Кургана Дмитрий Конов (Mimiko) пишет музыку для киноленты, в которой главным героем является агент госбезопасности. Об этом музыкант рассказал своим подписчикам. «Начали работу над новым саундтреком для фильма „Адель“. Это короткометражный боевик об агенте КГБ с искусственным интеллектом в голове, действие которого происходит в будущем СССР», — написал Конов на странице группы «Mimiko» во «ВКонтакте». Уточняется, что режиссером ленты выступил Илья Шпота. Сценарий фильма написал Павел Усачев, а в главной роли снялся Роман Курцын. Ранее Mimiko работал над саундтреком картины «Последний ронин» режиссера Максима Шишкина. Сюжет фильма разворачивается в будущем. Главный герой картины — странствующий ронин (японский воин феодального периода), который ищет убийц своего отца. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители различных банд. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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