Курганский композитор Mimiko пишет музыку для фильма об агенте КГБ

Композитор и продюсер из Кургана Дмитрий Конов (Mimiko) пишет музыку для киноленты, в которой главным героем является агент госбезопасности. Об этом музыкант рассказал своим подписчикам.
«Начали работу над новым саундтреком для фильма „Адель“. Это короткометражный боевик об агенте КГБ с искусственным интеллектом в голове, действие которого происходит в будущем СССР», — написал Конов на странице группы «Mimiko» во «ВКонтакте».
Уточняется, что режиссером ленты выступил Илья Шпота. Сценарий фильма написал Павел Усачев, а в главной роли снялся Роман Курцын.
Ранее Mimiko работал над саундтреком картины «Последний ронин» режиссера Максима Шишкина. Сюжет фильма разворачивается в будущем. Главный герой картины — странствующий ронин (японский воин феодального периода), который ищет убийц своего отца. На каждом шагу его подстерегают охотники за головами и представители различных банд.
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