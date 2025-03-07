МВД: блогер Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск

Блогер Александра Митрошина, которая подозревается в отмывании денег, скрывалась от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск», — говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это блогер Александра Митрошина.
В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.
Ранее против Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей. Митрошина была задержана в Сочи после возвращения из Дубая, что стало возможным благодаря контролю прокуратуры Москвы над расследованием.
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