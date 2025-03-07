07 марта 2025

МВД: блогер Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики заявили, что Митрошина скрывалась от следствия
Силовики заявили, что Митрошина скрывалась от следствия Фото:

Блогер Александра Митрошина, которая подозревается в отмывании денег, скрывалась от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск», — говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это блогер Александра Митрошина.

В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.

Ранее против Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей. Митрошина была задержана в Сочи после возвращения из Дубая, что стало возможным благодаря контролю прокуратуры Москвы над расследованием.

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Блогер Александра Митрошина, которая подозревается в отмывании денег, скрывалась от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве. «Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск», — говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это блогер Александра Митрошина. В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики. Ранее против Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей. Митрошина была задержана в Сочи после возвращения из Дубая, что стало возможным благодаря контролю прокуратуры Москвы над расследованием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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