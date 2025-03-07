Похищение ребенка, попытка самоубийства и Рублевка: что известно о депутате Дьякове

Депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, член «Единой России» Виктор Дьяков попытался покончить с собой в Подмосковье. Народный избранник сделал попытку в самоубийства в своей машине. В видео, записанном перед инцидентом, он обвиняет свою бывшую жену, ее друзей, родных.
Кто такой Виктор Дьяков
Виктор Дьяков родился 14 апреля 1993 года в селе Колосовка, расположенном в Колосовском районе Омской области. Имеет высшее образование. Обучался в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), где получил специальность «экономика». Также окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по той же специальности. Дополнительно получил образование в Российском новом университете, где освоил направление «управление персоналом».
Похитил собственного ребенка
Бывшая супруга депутата заявила, что он организовал похищение их дочери из кафе в Подмосковье. Она заявила, что к заведению, где находились женщина и ее ребенок, подъехал черный микроавтобус. Из машины вышло четверо мужчин, двое из которых скрыли лица, и направились внутрь.
Через несколько секунд они выбежали обратно: один из мужчин держал на руках девочку, и они быстро сели в автомобиль. В это время двое других заблокировали вход в кафе, не позволяя матери и свидетелям вмешаться. Как только микроавтобус уехал, оставшиеся двое отпустили двери и скрылись с места происшествия.
Помимо споров о ребенке, экс-супруги также не могут разделить совместное имущество, оцениваемое в миллионы рублей.
Обосновался на Рублевке
Виктор — депутат Госсовета Удмуртии, но живет не в Ижевске, а на Рублево-Успенском шоссе. Это один из самых дорогих районов Москвы и Подмосковья. Бывшая жена заявляет, что роскошный особняк и имущество на сотни млн руб.
В данный момент, мужчина находится в больнице. Медики характеризуют его состояние как тяжелое.
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