07 марта 2025

Похищение ребенка, попытка самоубийства и Рублевка: что известно о депутате Дьякове

В Подмосковье депутат попытался покончить с собой
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Дьяков пытался покончить с собой
Виктор Дьяков пытался покончить с собой Фото:

Депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, член «Единой России» Виктор Дьяков попытался покончить с собой в Подмосковье. Народный избранник сделал попытку в самоубийства в своей машине. В видео, записанном перед инцидентом, он обвиняет свою бывшую жену, ее друзей, родных.

Кто такой Виктор Дьяков

Виктор Дьяков родился 14 апреля 1993 года в селе Колосовка, расположенном в Колосовском районе Омской области. Имеет высшее образование. Обучался в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), где получил специальность «экономика». Также окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по той же специальности. Дополнительно получил образование в Российском новом университете, где освоил направление «управление персоналом».

Похитил собственного ребенка 

Бывшая супруга депутата заявила, что он организовал похищение их дочери из кафе в Подмосковье. Она заявила, что к заведению, где находились женщина и ее ребенок, подъехал черный микроавтобус. Из машины вышло четверо мужчин, двое из которых скрыли лица, и направились внутрь.

Через несколько секунд они выбежали обратно: один из мужчин держал на руках девочку, и они быстро сели в автомобиль. В это время двое других заблокировали вход в кафе, не позволяя матери и свидетелям вмешаться. Как только микроавтобус уехал, оставшиеся двое отпустили двери и скрылись с места происшествия.

Помимо споров о ребенке, экс-супруги также не могут разделить совместное имущество, оцениваемое в миллионы рублей.

Обосновался на Рублевке

Виктор — депутат Госсовета Удмуртии, но живет не в Ижевске, а на Рублево-Успенском шоссе. Это один из самых дорогих районов Москвы и Подмосковья. Бывшая жена заявляет, что  роскошный особняк и имущество на сотни млн руб.

В данный момент, мужчина находится в больнице. Медики характеризуют его состояние как тяжелое. 

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Депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, член «Единой России» Виктор Дьяков попытался покончить с собой в Подмосковье. Народный избранник сделал попытку в самоубийства в своей машине. В видео, записанном перед инцидентом, он обвиняет свою бывшую жену, ее друзей, родных. Кто такой Виктор Дьяков Виктор Дьяков родился 14 апреля 1993 года в селе Колосовка, расположенном в Колосовском районе Омской области. Имеет высшее образование. Обучался в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ), где получил специальность «экономика». Также окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по той же специальности. Дополнительно получил образование в Российском новом университете, где освоил направление «управление персоналом». Похитил собственного ребенка  Бывшая супруга депутата заявила, что он организовал похищение их дочери из кафе в Подмосковье. Она заявила, что к заведению, где находились женщина и ее ребенок, подъехал черный микроавтобус. Из машины вышло четверо мужчин, двое из которых скрыли лица, и направились внутрь. Через несколько секунд они выбежали обратно: один из мужчин держал на руках девочку, и они быстро сели в автомобиль. В это время двое других заблокировали вход в кафе, не позволяя матери и свидетелям вмешаться. Как только микроавтобус уехал, оставшиеся двое отпустили двери и скрылись с места происшествия. Помимо споров о ребенке, экс-супруги также не могут разделить совместное имущество, оцениваемое в миллионы рублей. Обосновался на Рублевке Виктор — депутат Госсовета Удмуртии, но живет не в Ижевске, а на Рублево-Успенском шоссе. Это один из самых дорогих районов Москвы и Подмосковья. Бывшая жена заявляет, что  роскошный особняк и имущество на сотни млн руб. В данный момент, мужчина находится в больнице. Медики характеризуют его состояние как тяжелое. 
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